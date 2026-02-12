В Москве начался капитальный ремонт трех фонтанов на Манежной площади

На фонтане «Часы мира» заменят поврежденные части остекления купола, покрытия и стены гранитной чаши, отремонтируют плиты ступеней. Кроме того, приведут в порядок электрооборудование и кабельные линии, смонтируют подсветку струй и купола, а также обновят систему водоснабжения и насосного оборудования.