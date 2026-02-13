Saber Interactive показала игру по «Джону Уику» с Киану Ривзом

Дворник из Калининграда стал фэшн-блогером
Знаменитый «Хогвартс-экспресс» в Шотландии могут снять с маршрута из‑за финансовых проблем
Россияне выбрали лучшие любовные пары в литературе
Фронтмен Imagine Dragons анонсировал свою первую видеоигру — шутер в стиле 1970-х
Москвичи назвали мордовские блины со сгущенкой фаворитом Масленицы
Французские ученые заплатят 5000 евро тем, кто согласится лежать 10 дней
Нейросеть научилась мату после общения с клиентами компании ЖКХ ― ее пришлось отучать
Привязанность к вайфу работает почти как влюбленность в реальных людей
Николас Кейдж спасает Нью-Йорк в первом тизере-трейлере «Паука-Нуара»
Вышел полноценный трейлер «California Schemin’» — режиссерского дебюта Джеймса МакЭвоя
С 1 марта гостиницы будут обязаны возвращать предоплату при отмене бронирования до дня заезда
В США стала достопримечательностью лампочка, которая горит с 1901 года
Ученые призвали не полагаться на Apple Watch для выявления возможной гипертонии
Таиланд планирует сократить безвизовый срок для туристов из России и еще 92 стран
Pokémon Go удалил покестоп на острове Эпштейна
В Москве открылся визовый центр Японии
Шоу Bad Bunny на Супербоуле вошло в топ-5 самых просматриваемых в истории
Умер самый старый йоркширский терьер Москвы
Charli XCX открывает свой старый клип в новом отрывке из фильма «Момент»
Масленицу в «Никола-Ленивце» покажут онлайн. Там сожгут 25-метровое «Горящее сердце»
В Москве начался капитальный ремонт трех фонтанов на Манежной площади
Исследование: чтение, письмо и изучение языков снижают риск деменции на 40%
Инди-игра Mewgenics менее чем за сутки разошлась тиражом более 250 000 копий
Экономист: стоимость классического набора продуктов для приготовления блинов в Москве выросла на 4%
Антон Лапенко, Григорий Верник и Николай Фоменко сыграют в хоккейном драмеди «Седьмой игрок»
За Масленицу россияне съедают 500 млн блинов
«Грацию» Паоло Соррентино начнут показывать в России с 30 апреля
Продолжение фильма «Руки вверх!» выйдет в прокат 15 октября

Saber Interactive показала игру по «Джону Уику» с Киану Ривзом

Афиша Daily

Saber Interactive официально анонсировала новую игру по вселенной «Джона Уика». Проект разрабатывается для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Название и дата выхода пока держатся в секрете. Звезда оригинальной франшизы Киану Ривз не только озвучила главного героя, но и подарила персонажу свою внешность.

Игра создается при участии режиссера фильмов Чада Стахелски и студии Lionsgate. По словам авторов, сценарий тайтла впишется в существующую хронологию киновселенной.

Разработчики пытаются воссоздать фирменный стиль франшизы: зрелищные перестрелки в технике ган-фу, кинематографичную работу камеры, динамичные сцены вождения и тщательно проработанные локации.

«Все это создано, чтобы игрок почувствовал себя внутри фильма о Джоне Уике, исполняя роль самого Джона Уика», — говорится в официальном описании.

