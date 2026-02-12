Исследование: чтение, письмо и изучение языков снижают риск деменции на 40%
За Масленицу россияне съедают 500 млн блинов

Фото: Yevgen Tarasov/Unsplash

Ежегодно за Масленую неделю россияне съедают около 500 млн блинов, сообщает РИА «Новости». Для этого требуется 8300 тонн муки, 27,8 тыс. тонн молока и 1700 тонн растительного масла. 

Большинство — 71% россиян — встречают Масленицу дома и пекут блины сами. Еще 20% воспринимают праздник как повод сходить в гости к родным и друзьям. Готовые блины покупают только 5%, а кафе и рестораны выбирают лишь 4%.

Почти половина опрошенных (49%) съедают за раз до пяти блинов. 22% в праздничные дни вовсе не ведут счет. Ограничиваются одним‑двумя блинами 20%, и лишь 13% могут съесть за один присест от пяти до десяти штук.

В Москве празднование Масленицы пройдет с 13 по 22 февраля на 30 площадках. Основной точкой станет Тверской бульвар: там гостей ждут выступления оркестра, театрализованные постановки, спортивные квесты и лавка с продукцией отечественных брендов.

Масленицу отпразднуют и жители Китая. С 19 по 22 февраля в столице Поднебесной проведут фестиваль «Московская Масленица в Пекине». Гостей ждут народные гулянья с играми и хороводами, ярмарка, гастрономическая программа, световые шоу и мастер-классы.

