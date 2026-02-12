Январь в Москве оказался на два градуса холоднее нормы

Температурные аномалии распределились по стране неравномерно. Леус отметил: «В центре Европейской России январь вошел в тройку самых холодных в XXI веке, а, например, на востоке Якутии и на Колыме он стал самым теплым в истории метеонаблюдений с 1891 года». На севере Дальнего Востока температура превышала норму на 2–8 градусов.