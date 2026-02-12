Сбор средств для семьи Джеймса Ван Дер Бика превысил 500 тыс. долларов за несколько часов

Всего через несколько часов после запуска краудфандинговой кампании в поддержку вдовы и шестерых детей Джеймса Ван Дер Бика сумма пожертвований превысила первоначальную цель в 500 тыс. долларов.
Организаторы оперативно увеличили планку сбора до 1 млн долларов. Звезда сериала «Бухта Доусона» ушла из жизни 10 февраля в возрасте 48 лет после продолжительной борьбы с колоректальным раком.
На следующий день его супруга Кимберли опубликовала ссылку на сбор средств, инициированный друзьями семьи. «С благодарностью и разбитым сердцем», — написала она, подтвердив, что медицинские расходы практически истощили финансовые резервы семьи.
На странице кампании уточняется, что близкие Ван Дер Бика стремятся сохранить дом и обеспечить детям возможность продолжить образование, сохранив хотя бы минимальную стабильность в период тяжелой утраты.
При жизни актер не скрывал финансовых трудностей, связанных с лечением. После объявления диагноза в ноябре 2024 года он начал распродавать памятные вещи со съемок фильма «Факультет», а год спустя выставил на аукцион личные артефакты из «Бухты Доусона». Вырученные средства он направлял как на оплату собственной терапии, так и на помощь другим семьям, столкнувшимся с онкологическими заболеваниями.