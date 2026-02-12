Сбор средств для семьи Джеймса Ван Дер Бика превысил 500 тыс. долларов за несколько часов

«La grazia» Паоло Соррентино начнут показывать в России с 30 апреля
Продолжение фильма «Руки вверх!» выйдет в прокат 15 октября
Шоураннер анимационных «Очень странных дел» назвал их «потерянным сезоном»
Сандра Бернхард присоединилась к касту четвертого сезона «Белого лотоса»
Николас Кейдж — на первых постерах «Паука-Нуара»
«Простить трудно»: возлюбленная норвежского биатлониста ответила на его признание в измене
Netflix экранизирует роман Навессы Аллен «Lights Out»
Дети Эндрю Гарфилда и Клэр Фой попадают в сказочную страну в трейлере «Вверх по волшебному дереву»
Ана де Армас и Дженнифер Коннелли намерены сняться в шпионском сериале «Safe Houses»
Гай Пирс и Джаред Харрис появятся в политическом триллере «Цена мира» Энтони МакКартена
Олимпийский магазин снял с продажи футболки с символикой Игр 1936 года. Они проходили при Гитлере
Джейсон Момоа сыграет главную роль в экранизации игры Helldivers
«Ты на наркотиках?»: Оливеру Стоуну не понравилась работа Майкла Дугласа в «Уолл-стрит»
Звезда «Теории большого взрыва» призналась, что испытывала проблемы на съемках из‑за ботокса
Звезда «Бриджертонов» Клаудия Джесси расследует смерть в доме Гленн Клоуз в сериале «Up to No Good»
Константин Богомолов освобожден от должности ректора Школы-студии МХАТ
Николь Кидман и Джейми Ли Кертис в первом трейлере сериала «Скарпетта»
Фонд «Второе дыхание» вновь собирает одежду для тех, кто выходит из тюрьмы
Кэтрин Зита‑Джонс сыграет в психологическом триллере «Амур»
«Вкусвилл» и Росбиотех запустят магистратуру по разработке полезных продуктов
В Москве открылась выставка о карнавалах и маскарадах XIX–XX веков
Милош Бикович и Александр Горбатов в тизере-трейлере исторической драмы «Рождение империи»
«Литфонд» выставит на аукцион рукопись XVI века стоимостью 1,4 миллиона рублей
Модель из Кыргызстана пришла на показ в халате дедушки ― и попала в Vogue
Почти 60% врачей признались, что делают фиктивные записи в карты пациентов
У Северного речного вокзала в Москве открыли лыжную трассу
Жителя Казани Исуса Христоса обязали вернуть настоящее имя
Показываем фрагмент ромкома «Счастлив, когда ты нет» с Сашей Бортич

Сбор средств для семьи Джеймса Ван Дер Бика превысил 500 тыс. долларов за несколько часов

Афиша Daily
Фото: A2 Entertainment Group

Всего через несколько часов после запуска краудфандинговой кампании в поддержку вдовы и шестерых детей Джеймса Ван Дер Бика сумма пожертвований превысила первоначальную цель в 500 тыс. долларов.

Организаторы оперативно увеличили планку сбора до 1 млн долларов. Звезда сериала «Бухта Доусона» ушла из жизни 10 февраля в возрасте 48 лет после продолжительной борьбы с колоректальным раком.

На следующий день его супруга Кимберли опубликовала ссылку на сбор средств, инициированный друзьями семьи. «С благодарностью и разбитым сердцем», — написала она, подтвердив, что медицинские расходы практически истощили финансовые резервы семьи.

На странице кампании уточняется, что близкие Ван Дер Бика стремятся сохранить дом и обеспечить детям возможность продолжить образование, сохранив хотя бы минимальную стабильность в период тяжелой утраты.

При жизни актер не скрывал финансовых трудностей, связанных с лечением. После объявления диагноза в ноябре 2024 года он начал распродавать памятные вещи со съемок фильма «Факультет», а год спустя выставил на аукцион личные артефакты из «Бухты Доусона». Вырученные средства он направлял как на оплату собственной терапии, так и на помощь другим семьям, столкнувшимся с онкологическими заболеваниями.

Расскажите друзьям