Сбор средств для семьи Джеймса Ван Дер Бика превысил 500 тыс. долларов за несколько часов

При жизни актер не скрывал финансовых трудностей, связанных с лечением. После объявления диагноза в ноябре 2024 года он начал распродавать памятные вещи со съемок фильма «Факультет», а год спустя выставил на аукцион личные артефакты из «Бухты Доусона». Вырученные средства он направлял как на оплату собственной терапии, так и на помощь другим семьям, столкнувшимся с онкологическими заболеваниями.