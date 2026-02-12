Сандра Бернхард присоединилась к касту четвертого сезона «Белого лотоса»

Николас Кейдж на первых постерах «Паука-Нуара»
«Простить трудно»: возлюбленная норвежского биатлониста ответила на его признание в измене
Netflix экранизирует роман Навессы Аллен «Lights Out»
Дети Эндрю Гарфилда и Клэр Фой попадают в сказочную страну в трейлере «Вверх по волшебному дереву»
Ана де Армас и Дженнифер Коннелли намерены сняться в шпионском сериале «Safe Houses»
Гай Пирс и Джаред Харрис появятся в политическом триллере «Цена мира» Энтони Маккартена
Олимпийский магазин снял с продажи футболки с символикой Игр 1936 года. Они проходили при Гитлере
Джейсон Момоа сыграет главную роль в экранизации игры Helldivers
«Ты на наркотиках?»: Оливеру Стоуну не понравилась работа Майкла Дугласа в «Уолл-стрит»
Звезда «Теории большого взрыва» призналась, что испытывала проблемы на съемках из‑за ботокса
Звезда «Бриджертонов» Клаудия Джесси расследует смерть в доме Гленн Клоуз в сериале «Up to No Good»
Константин Богомолов освобожден от должности ректора Школы-студии МХАТ
Николь Кидман и Джейми Ли Кертис в первом трейлере сериала «Скарпетта»
Фонд «Второе дыхание» вновь собирает одежду для тех, кто выходит из тюрьмы
Кэтрин Зита‑Джонс сыграет в психологическом триллере «Амур»
«Вкусвилл» и Росбиотех запустят магистратуру по разработке полезных продуктов
В Москве открылась выставка о карнавалах и маскарадах XIX–XX веков
Милош Бикович и Александр Горбатов в тизере-трейлере исторической драмы «Рождение империи»
«Литфонд» выставит на аукцион рукопись XVI века стоимостью 1,4 миллиона рублей
Модель из Кыргызстана пришла на показ в халате дедушки ― и попала в Vogue
Почти 60% врачей признались, что делают фиктивные записи в карты пациентов
У Северного речного вокзала в Москве открыли лыжную трассу
Жителя Казани Исуса Христоса обязали вернуть настоящее имя
Показываем фрагмент ромкома «Счастлив, когда ты нет» с Сашей Бортич
У сериала «Хочу секса. Сент-Луис» появился первый постер
Норвежский биатлонист выиграл бронзу на Олимпиаде и признался в измене
LEGO дарит набор с пингвинами ко Дню всех влюбленных
Лили Рейнхарт и Виктория Педретти в дублированном тизере «Запретного плода»

Сандра Бернхард присоединилась к касту четвертого сезона «Белого лотоса»

Афиша Daily
Фото: Showtime Networks

Звезда сериалов «Разделение» и «Поза» Сандра Бернхард вошла в актерский состав нового сезона антологии HBO «Белый лотос». Об этом сообщает Deadline.

Подробности о роли Бернхард, как и сюжет четвертого сезона, держатся в строжайшем секрете. Однако уже известно, что действие на этот раз развернется во Франции — местом съемок выбран замок Шато де ла Мессардьер в Сен-Тропе.

Как и прежде, сериал расскажет историю одной недели из жизни постояльцев и сотрудников сети отелей White Lotus, совмещая черную комедию, детектив и острую социальную сатиру.

Четвертый сезон «Белого лотоса» находится в стадии активного кастинга. Дата премьеры пока не объявлена. Ранее стало известно об участии в сериале Хелены Бонем Картер, Стива Кугана, Криса Мессины и других.

Расскажите друзьям