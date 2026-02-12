Умер Джеймс Ван Дер Бик, звезда «Бухты Доусона»

В возрасте 48 лет умер Джеймс Ван Дер Бик, получивший мировую известность благодаря роли Доусона Лири в культовом подростковом сериале «Бухта Доусона».
Актер скончался после продолжительной борьбы с колоректальным раком. О диагнозе он сообщил публике в ноябре 2024 года, а 11 февраля 2026 года его семья подтвердила печальную новость.
«Наш любимый Джеймс ушел мирно сегодня утром. Он встретил свои последние дни с мужеством, верой и достоинством», — написали родственники. Близкие попросили о приватности и пообещали позднее поделиться подробностями о его последней воле.
Ван Дер Бик начал карьеру в 16 лет с бродвейской сцены, но настоящая слава пришла к нему в 1997 году с ролью в «Бухте Доусона». Сериал стал феноменом конца 90-х, превратив в звезд также Кэти Холмс, Джошуа Джексона и Мишель Уильямс.
На волне успеха актер сыграл в спортивной драме «Факультет» (1999) и культовой черной комедии «Правила секса» (2002). Оба фильма не стали мгновенными хитами, но позже обрели преданную аудиторию.
Позже Ван Дер Бик экспериментировал с образами: играл вымышленную версию себя в ситкоме «Не доверяй су*** из квартиры 23», озвучивал персонажа в мультсериале «Вампирина» и снимался в «C.S.I.: Киберпространство». Он также вел Saturday Night Live и появлялся в эпизодах десятков популярных шоу — от «Как я встретил вашу маму» до «Американской семейки».