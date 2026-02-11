Дети Эндрю Гарфилда и Клэр Фой попадают в сказочную страну в трейлере «Вверх по волшебному дереву»

Ана де Армас и Дженнифер Коннелли намерены сняться в шпионском сериале «Safe Houses»
Гай Пирс и Джаред Харрис появятся в политическом триллере «Цена мира» Энтони Маккартена
Олимпийский магазин снял с продажи футболки с символикой Игр 1936 года. Они проходили при Гитлере
Джейсон Момоа сыграет главную роль в экранизации игры Helldivers
«Ты на наркотиках?»: Оливеру Стоуну не понравилась работа Майкла Дугласа в «Уолл-стрит»
Звезда «Теории большого взрыва» призналась, что испытывала проблемы на съемках из‑за ботокса
Звезда «Бриджертонов» Клаудия Джесси расследует смерть в доме Гленн Клоуз в сериале «Up to No Good»
Константин Богомолов освобожден от должности ректора Школы-студии МХАТ
Николь Кидман и Джейми Ли Кертис в первом трейлере сериала «Скарпетта»
Фонд «Второе дыхание» вновь собирает одежду для тех, кто выходит из тюрьмы
Кэтрин Зита‑Джонс сыграет в психологическом триллере «Амур»
«Вкусвилл» и Росбиотех запустят магистратуру по разработке полезных продуктов
В Москве открылась выставка о карнавалах и маскарадах XIX–XX веков
Милош Бикович и Александр Горбатов в тизере-трейлере исторической драмы «Рождение империи»
«Литфонд» выставит на аукцион рукопись XVI века стоимостью 1,4 миллиона рублей
Модель из Кыргызстана пришла на показ в халате дедушки ― и попала в Vogue
Почти 60% врачей признались, что делают фиктивные записи в карты пациентов
У Северного речного вокзала в Москве открыли лыжную трассу
Жителя Казани Исуса Христоса обязали вернуть настоящее имя
Показываем фрагмент ромкома «Счастлив, когда ты нет» с Сашей Бортич
У сериала «Хочу секса. Сент-Луис» появился первый постер
Норвежский биатлонист выиграл бронзу на Олимпиаде и признался в измене
LEGO дарит набор с пингвинами ко Дню всех влюбленных
Лили Рейнхарт и Виктория Педретти в дублированном тизере «Запретного плода»
Николас Кейдж на первых кадрах «Паука-Нуар»
Продюсер «F1» Джерри Брукхаймер подтвердил, что сиквел фильма действительно находится в разработке
Пушкинский музей впервые представил в постоянной экспозиции видео-арт художницы Таус Махачевой
2ГИС запустил оплату проезда по Московскому скоростному диаметру

Дети Эндрю Гарфилда и Клэр Фой попадают в сказочную страну в трейлере «Вверх по волшебному дереву»

Кадр: Entertainment Film Distributors/YouTube

На ютуб-канале Entertainment Film Distributors опубликовали трейлер фильма «The Magic Faraway Tree» («Вверх по волшебному дереву»), в котором снялись Клэр Фой («Корона») и Эндрю Гарфилд («Новый Человек-паук»).

Фильм снял режиссер Бен Грегор по сценарию Саймона Фарнаби. В основу картины легла одноименная серия книг Энид Блайтон. Экранизация расскажет о семье, которой приходится восстанавливать отношения после преезда в сельскую местность.

По сюжету, герои неожиданно обнаруживают вблизи своего нового дома волшебное дерево. Оно, как выясняется, может переносить их в захватывающие фантастические страны.

Видео: Entertainment Film Distributors/YouTube

В актерский состав ленты вошли Никола Коклан («Бриджертоны»), Нонсо Анози («Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»), Джессика Ганнинг («Олененок»), а также Дастин Демри-Бернс, Марк Хип, Оливер Крис, Ленни Генри и Ребекка Фергюсон.

Оператором проекта выступил Зак Николсон («Одна жизнь», «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков»). Музыку к фильму написала Изабелла Саммерс. Среди продюсеров — Ник Брайн, Пиппа Харрис, Джейн Хукс, Дэнни Перкинс («Дыши!»).

Британская писательница Энид Блайтон выпустила «Заколдованный лес», первую книгу из серии «Истории Волшебного дерева», в 1939 году. Впоследствии она опубликовала еще три истории: «Путешествия в Заоблачной стране», «Путешествие в подземное царство» и «Наверх за чудесами».

