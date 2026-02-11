Джейсон Момоа сыграет главную роль в экранизации игры Helldivers

Джейсон Момоа получил главную роль в фильме Helldivers — экранизации популярной видеоигры от студии Arrowhead Game Studios. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Режиссером проекта, который создадут Sony Pictures и PlayStation Productions, выступит Джайстин Лин, известный по работе над франшизой «Форсаж». Премьера картины запланирована на 10 ноября 2027 года.
Фильм расскажет об элитном отряде солдат, которым предстоит сразиться с инопланетными существами, угрожающими уничтожить вымышленную планету Супер‑Земля. Сценарий написал Гэри Дауберман, автор «Оно и «Аннабель».
Продюсерами фильма выступают Хатч Паркер, Асад Кизилбаш и сам Джастин Лин. Кто войдет в актерский состав проекта, помимо Момоа, пока не сообщается.
Helldivers — видеоигра в жанре шутмапа, которая появилась в 2016 году. В 2024 году появилась вторая часть проекта — Helldivers 2. Ранее игру не экранизировали.