Константин Богомолов освобожден от должности ректора Школы-студии МХАТ

Звезда «Теории большого взрыва» призналась, что испытывала проблемы на съемках из‑за ботокса
Николь Кидман и Джейми Ли Кертис в первом трейлере сериала «Скарпетта»
Фонд «Второе дыхание» вновь собирает одежду для тех, кто выходит из тюрьмы
Кэтрин Зита‑Джонс сыграет в психологическом триллере «Амур»
«Вкусвилл» и Росбиотех запустят магистратуру по разработке полезных продуктов
В Москве открылась выставка о карнавалах и маскарадах XIX–XX веков
Милош Бикович и Александр Горбатов в тизере-трейлере исторической драмы «Рождение империи»
«Литфонд» выставит на аукцион рукопись XVI века стоимостью 1,4 миллиона рублей
Модель из Кыргызстана пришла на показ в халате дедушки ― и попала в Vogue
Почти 60% врачей признались, что делают фиктивные записи в карты пациентов
У Северного речного вокзала в Москве открыли лыжную трассу
Жителя Казани Исуса Христоса обязали вернуть настоящее имя
Показываем фрагмент ромкома «Счастлив, когда ты нет» с Сашей Бортич
У сериала «Хочу секса. Сент-Луис» появился первый постер
Норвежский биатлонист выиграл бронзу на Олимпиаде и признался в измене
LEGO дарит набор с пингвинами ко Дню всех влюбленных
Лили Рейнхарт и Виктория Педретти в дублированном тизере «Запретного плода»
Николас Кейдж на первых кадрах «Паука-Нуар»
Продюсер «F1» Джерри Брукхаймер подтвердил, что сиквел фильма действительно находится в разработке
Пушкинский музей впервые представил в постоянной экспозиции видео-арт художницы Таус Махачевой
2ГИС запустил оплату проезда по Московскому скоростному диаметру
Орнитологи подсчитали количество воробьев в России
Средняя пенсия работающих пенсионеров превысила 30 тыс. рублей в трех регионах
Фильм «Любить…» Михаила Калика выйдет в повторный прокат 14 февраля
Wildberries запускает собственную экспресс-доставку
15 февраля в Москву придет похолодание
Самая высокооплачиваемая вакансия в России — сварщик
Читаемость «Грозового перевала» выросла в 4 раза в преддверии выхода экранизации с Марго Робби

Константин Богомолов освобожден от должности ректора Школы-студии МХАТ

Афиша Daily
Фото: @Konbog75

Заслуженный деятель искусств РФ Константин Богомолов покинул пост ректора Школы-студии МХАТ по собственному желанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РФ.

«Константин Богомолов освобожден от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ по собственному желанию. Решение о назначении врио ректора будет принято в соответствии с установленным порядком», — отметили в ведомстве. 

Богомолова назначили и.о. ректора 24 января. О его назначении стало известно 23 января. Сразу после этого против кандидатуры режиссера выступили выпускники учебного заведения.

Артисты, в числе которых были Марьяна Спивак, Юлия Меньшова и Антон Шагин, призвали отменить назначение, поскольку оно «категорически нарушает традиции преемственности, существующие в Школе-студии».

Авторы обращения отметили, что все предыдущие ректоры ― Ефремов, Табаков, Смелянский, Золотовицкий ― «были корневыми мхатовцами» и именно они создали особенное духовное пространство Школы-студии.

Богомолов в ответ назвал критику его назначения «пустым переливанием из пустого в порожнее». По мнению режиссера, стоит думать не о происхождении, а об эффективности и тех проблемах, которые «стоят перед театральным образованием».

3 февраля «Интерфакс» сообщил, что в Школе-студии МХАТ проведут выборы ректора. До них исполняющим обязанности руководителя вуза должен был остаться Богомолов.

Сегодня, 11 февраля, Константин Богомолов попросил министра культуры Ольгу Любимову освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. «Дорогие друзья, я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. От сердца желаю школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения», — написал режиссер в личном телеграм-канале.

С 2013 года ректором Школы-студии МХАТ был Игорь Золотовицкий. Он умер 14 января 2026 года в возрасте 64 лет.

Расскажите друзьям