Константин Богомолов освобожден от должности ректора Школы-студии МХАТ

Заслуженный деятель искусств РФ Константин Богомолов покинул пост ректора Школы-студии МХАТ по собственному желанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РФ.
«Константин Богомолов освобожден от должности исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ по собственному желанию. Решение о назначении врио ректора будет принято в соответствии с установленным порядком», — отметили в ведомстве.
Богомолова назначили и.о. ректора 24 января. О его назначении стало известно 23 января. Сразу после этого против кандидатуры режиссера выступили выпускники учебного заведения.
Артисты, в числе которых были Марьяна Спивак, Юлия Меньшова и Антон Шагин, призвали отменить назначение, поскольку оно «категорически нарушает традиции преемственности, существующие в Школе-студии».
Авторы обращения отметили, что все предыдущие ректоры ― Ефремов, Табаков, Смелянский, Золотовицкий ― «были корневыми мхатовцами» и именно они создали особенное духовное пространство Школы-студии.
Богомолов в ответ назвал критику его назначения «пустым переливанием из пустого в порожнее». По мнению режиссера, стоит думать не о происхождении, а об эффективности и тех проблемах, которые «стоят перед театральным образованием».
3 февраля «Интерфакс» сообщил, что в Школе-студии МХАТ проведут выборы ректора. До них исполняющим обязанности руководителя вуза должен был остаться Богомолов.
Сегодня, 11 февраля, Константин Богомолов попросил министра культуры Ольгу Любимову освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. «Дорогие друзья, я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. От сердца желаю школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения», — написал режиссер в личном телеграм-канале.
С 2013 года ректором Школы-студии МХАТ был Игорь Золотовицкий. Он умер 14 января 2026 года в возрасте 64 лет.