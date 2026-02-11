Звезда «Теории большого взрыва» призналась, что испытывала проблемы на съемках из‑за ботокса
Николь Кидман и Джейми Ли Кертис в первом трейлере сериала «Скарпетта»

Prime Video представила первый трейлер сериала «Скарпетта», премьера которого состоится 11 марта. Главные роли в шоу исполнили Николь Кидман и Джейми Ли Кертис.

«Скарпетта» снят по мотивам одноименной серии детективных романов Патрисии Корнуэлл. Кидман исполнит в сериале роль эксперта по судебной медицине, которая использует в своих расследованиях новейшие криминалистические технологии.

Сестру Скарпетты, Дороти, сыграла Джейми Ли Кертис — звезда франшизы «Хэллоуин» и фильмов «Всё везде и сразу» и «Достать ножи». В актерский состав также вошли Ариана ДеБос («Вестсайдская история»), Бобби Каннавале («Уилл и Грейс»), Саймон Бейкер («Менталист»), Сози Бейкон («13 причин почему») и Джанет Монтгомери («Салем»).

Продюсерская компания Comet Pictures и Blumhouse Television приобрели права на серию о Кей Скарпетте в 2021 году. О создании сериала стало известно спустя два года — в феврале 2023 года.

Режиссерами сериала «Скарпетта» выступают Дэвид Гордон Грин («Хэллоуин», «Заурядный») и Шарлотта Брандстром («Властелин колец: Кольца власти», «Ведьмак»). Сценаристом и шоураннером стала Лиз Сарнофф («Остаться в живых», «Салем», «Барри»).

Недавно стало известно, что Николь Кидман ведет переговоры об участии в новом эротическом триллере кинокомпании A24. Сценарий к фильму напишет Дилан Брейди («Все и сейчас»).

11 сентября 2026 года состоится премьера сиквела «Практической магии», где Кидман и Сандра Буллок вновь исполнят роли Салли и Джиллиан Оуэнс. Режиссером проекта выступает Сусанна Бир, снявшая прежде «Птичий короб» и «Ночного администратора».

