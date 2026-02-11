Фонд «Второе дыхание» вновь собирает одежду для тех, кто выходит из тюрьмы

«Для человека, привыкшего к четким правилам зоны, обычный мир зачастую оказывается сложным и непривычным, ведь тут встречают по одежке. Даже первые часы на свободе зависят от того, как ты выглядишь. Подскажут ли тебе дорогу? Сядут ли рядом на вокзале или обойдут стороной? Тем, кого никто не ждет и не встречает, важно знать: за чертой железной калитки есть добрые люди, готовые помочь — например, предоставить хорошую одежду. Это важная часть ресоциализации: у каждого должен быть шанс оставить прошлое позади и начать жизнь заново», ― отметила руководительница благотворительных программ Юлия Селезнева.