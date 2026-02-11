Фонд «Второе дыхание» вновь собирает одежду для тех, кто выходит из тюрьмы

Фонд «Второе дыхание» запустил ежегодную акцию «Одежда на выход». Ее цель ― помочь с одеждой людям, которые готовятся к освобождению из мест лишения свободы. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе благотворительной организации.
Сейчас вещи ждут более 650 заключенных из Алтайского и Пермского краев, Чувашии и Удмуртии, Оренбургской, Ивановской, Свердловской, Челябинской, Кемеровской областей. Посылки направят к адресатам в течение года.
Собрать и передать комплект одежды одному человеку стоит «Второму дыханию» 560 рублей. Сделать пожертвование можно на странице акции. Сбор продлится до 18 марта.
В поддержку акции фонд организует образовательные встречи и лекции о реалиях тюремного заключения в России. Расписание и подробности мероприятий указаны в соцсетях «Второго дыхания».
«Для человека, привыкшего к четким правилам зоны, обычный мир зачастую оказывается сложным и непривычным, ведь тут встречают по одежке. Даже первые часы на свободе зависят от того, как ты выглядишь. Подскажут ли тебе дорогу? Сядут ли рядом на вокзале или обойдут стороной? Тем, кого никто не ждет и не встречает, важно знать: за чертой железной калитки есть добрые люди, готовые помочь — например, предоставить хорошую одежду. Это важная часть ресоциализации: у каждого должен быть шанс оставить прошлое позади и начать жизнь заново», ― отметила руководительница благотворительных программ Юлия Селезнева.
«Второе дыхание» ― крупнейшая российская НКО, развивающая инфраструктуру сбора ненужной одежды. У фонда 659 контейнеров для сбора вещей в 70 городах России. С 2015 года организация собрала, перераспределила и передала на благотворительность более 8215 тонн одежды.