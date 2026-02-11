«Вкусвилл» и Росбиотех запустят магистратуру по разработке полезных продуктов

Для них организуют офлайн-формат с лекциями, практиками, дегустациями и посещением производств, а также онлайн-модули с мастер-классами и защитой проектов перед экспертами индустрии. Прием документов начнется 20 июня.



Абитуриенты смогут претендовать на 14 грантов с полным покрытием стоимости обучения, четыре гранта с 50%-ной компенсацией и два платных места. Лучшие студенты получат ежемесячную стипендию от компании (до 30 тыс. рублей).



Недавно стало известно, что разработка ГОСТа на русскую кухню завершится до конца 2026 года. В список войдут не только дореволюционные рецепты, но и современные блюда. Стандарт будет предназначен для ресторанов, ярмарок, фестивалей и других мест.