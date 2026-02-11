В Москве открылась выставка о карнавалах и маскарадах XIX–XX веков
Милош Бикович и Александр Горбатов в тизере-трейлере исторической драмы «Рождение империи»

Афиша Daily
Фото: пресс-материалы

Студия «ТриТэ» Никиты Михалкова поделилась с «Афишей Daily» тизером-трейлером фильма «Рождение империи». Он снят при участии телеканала «Россия», компании «Централ Партнершип» и при поддержке Фонда кино.

В центре сюжета — Петр I. Вернувшись на родину после Великого посольства, он вступает в затяжную войну со Швецией за выход к морю. На пути к большой победе его ждут серьезные испытания: разочарования, обман и предательства. Только преодолев их, Петр станет императором, обретет настоящую любовь, а Россия будет провозглашена великой империей.

Видео: студия «ТриТэ»

Главные роли в картине исполняют Милош Бикович (Александр Меншиков), Александр Горбатов (Петр I), Алексей Гуськов (Борис Шереметев), Юлия Пересильд (Анна Монс), Ксения Утехина (Марта Скавронская). В проекте также участвуют Виктор Добронравов, Сергей Шакуров, Александр Яценко, Александр Яцко и другие.

Режиссер фильма — Андрей Кравчук, автор сценария — Андрей Золотарев.  Продюсерами выступают Леонид Верещагин, Антон Златопольский и Никита Михалков.

«Петр I с детства меня увлекал. Мы вдохновлены его биографией, но не копируем — реконструируем отдельные эпизоды, чтобы создать живой, многогранный образ. Наша цель — эмоционально подключить зрителя к этому герою и тем потрясающим историческим событиям, которые выпали на его судьбу: триумфы и поражения, радости и приключения, любовь и драма. Историческое кино дает уникальную возможность оживить ушедшую эпоху и сделать ее близкой и понятной современному зрителю», — отметил режиссер Андрей Кравчук.

«Рождение Империи» выйдет в прокат 29 октября 2026 года. Дистрибьютор — «Централ Партнершип».

