Милош Бикович и Александр Горбатов в тизере-трейлере исторической драмы «Рождение империи»

«Петр I с детства меня увлекал. Мы вдохновлены его биографией, но не копируем — реконструируем отдельные эпизоды, чтобы создать живой, многогранный образ. Наша цель — эмоционально подключить зрителя к этому герою и тем потрясающим историческим событиям, которые выпали на его судьбу: триумфы и поражения, радости и приключения, любовь и драма. Историческое кино дает уникальную возможность оживить ушедшую эпоху и сделать ее близкой и понятной современному зрителю», — отметил режиссер Андрей Кравчук.