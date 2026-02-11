В Москве открылась выставка о карнавалах и маскарадах XIX–XX веков
Милош Бикович и Александр Горбатов в тизере-трейлере исторической драмы «Рождение империи»
Модель из Кыргызстана пришла на показ в халате дедушки ― и попала в Vogue
Почти 60% врачей признались, что делают фиктивные записи в карты пациентов
У Северного речного вокзала в Москве открыли лыжную трассу
Жителя Казани Исуса Христоса обязали вернуть настоящее имя
Показываем фрагмент ромкома «Счастлив, когда ты нет» с Сашей Бортич
У сериала «Хочу секса. Сент-Луис» появился первый постер
Норвежский биатлонист выиграл бронзу на Олимпиаде и признался в измене
LEGO дарит набор с пингвинами ко Дню всех влюбленных
Лили Рейнхарт и Виктория Педретти в дублированном тизере «Запретного плода»
Николас Кейдж на первых кадрах «Паука-Нуар»
Продюсер «F1» Джерри Брукхаймер подтвердил, что сиквел фильма действительно находится в разработке
Пушкинский музей впервые представил в постоянной экспозиции видео-арт художницы Таус Махачевой
2ГИС запустил оплату проезда по Московскому скоростному диаметру
Орнитологи подсчитали количество воробьев в России
Средняя пенсия работающих пенсионеров превысила 30 тыс. рублей в трех регионах
Фильм «Любить…» Михаила Калика выйдет в повторный прокат 14 февраля
Wildberries запускает собственную экспресс-доставку
15 февраля в Москву придет похолодание
Самая высокооплачиваемая вакансия в России — сварщик
Читаемость «Грозового перевала» выросла в 4 раза в преддверии выхода экранизации с Марго Робби
Яндекс Недвижимость представила виртуальную 3D-галерею по итогам арт-проекта об архитектуре
Брендан Фрейзер и Рейчел Вайс снимутся в новом фильме «Мумия»
Netflix выпустит видеоверсию бродвейского спектакля по «Очень странным делам»
Слешер «Крик» покажут целиком в TikTok
Ариэла Барер заменит Одессу Эзайон в новом фильме A24 «Глубокие порезы»
Десерт «Шоколадная монашка» из «Кофемании» разозлил православных

«Литфонд» выставит на аукцион рукопись XVI века стоимостью 1,4 миллиона рублей

Афиша Daily
Фото: @litfund_ru

Рукопись третьей четверти XVI века выставят на торгах аукционного дома «Литфонд», которые состоятся 12 февраля. Об этом пишет ТАСС.

Это полугодовой пролог на сентябрь–февраль объемом свыше 1 100 страниц. Его стартовая цена — 1,4 млн рублей.

«Памятник написан профессиональным книжным полууставом двух почерков на церковнославянском языке русского извода, оформлен киноварными заголовками, крупными инициалами и строками вязи. На первом листе сохранилась орнаментальная заставка с цветочным акантом в плетеном обрамлении на киноварном фоне», — рассказали в аукционном доме, отметив, что представленный экземпляр обладает коллекционным значением музейного уровня.

«Рукопись ранее не была учтена в библиографии и является единичным книжным памятником XVI века. В состав включен оригинальный текст „Хождения Апостола Андрея на Русь“, представляющий самостоятельный научный интерес», — добавили в организации.

На торгах также будет рукописный сборник середины XVIII века, относящийся к 1730–1750 годами и открывающийся полным списком «Соловецкой челобитной» 1667 года к царю Алексею Михайловичу. Кроме того, на них представят сборник, содержащий «Страсти Христовы», «Сказание о Владимирской иконе Богоматери» и текст «Космография, или хронограф». Кроме того, рукопись содержит знаменные стихиры истинноречной традиции. Одним из значимых лотов станет подлинный автограф императрицы Екатерины II — свидетельство об увольнении полковника Павла Дубовина, подписанное в 1792 году.

Расскажите друзьям