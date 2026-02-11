Жителя Казани Исуса Христоса обязали вернуть настоящее имя

Ново-Савиновский районный суд Казани обязал местного жителя Исуса Христоса вернуть себе настоящее имя. С таким поручением суд по требованию прокуратуры обратился в местное управление ЗАГС, пишет ТАСС.
Основанием для иска прокуратуры стало заключение Минюста России о том, что перемена имени по религиозным причинам не допускается. Прокуратура также посчитала, что отождествление имени с религиозной фигурой «вводит граждан в заблуждение и нарушает права общества, в том числе религиозных групп».
Ранее казанца звали Евгений Петрович Чекулаев. Ему предстоит вернуть это имя.
Ранее «Известия» писали, что Христос неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В 1994 и 1996 годах — за грабеж, в 1999-м — за разбой, а в 2007-м — за кражу. Кроме того, мужчина состоял на профилактическом учете у врача-нарколога.
В декабре суд в Казани приговорил 45-летнего мужчину к двум годам лишения свободы условно за фиктивную регистрацию иностранцев. По данным следствия, с 2022 по 2023 год Христос помог 45 иностранцам встать на учет, прописав их в свою квартиру площадью 31,9 «квадрата». Фактически они все проживали в другом месте.
Христосу назначили 2,5 года испытательного срока. Мужчина полностью признал вину и раскаялся.
В августе по этому обвинению Христоса оштрафовали на 13 тыс. рублей. На заседании он сказал, что живет на пенсию по инвалидности, которой ему не хватает. Мотивом для преступления стали именно финансовые трудности ― с каждого нелегала он получал за услугу около 2000 рублей.
В ноябре казанец вновь попался на фиктивной регистрации иностранцев. По версии обвинения, с 25 июля по 10 сентября он прописал в своей квартире четырех граждан Узбекистана и Туркменистана.
Сперва мужчина признал вину лишь частично. Он заявил, что иностранцы сами не захотели у него жить, хотя он готов был предоставить им жилье.