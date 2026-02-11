У сериала «Хочу секса. Сент-Луис» появился первый постер

HBO Max опубликовал первый постер мини-сериала «Хочу секса. Сент-Луис» («DTF St. Louis»). Комедия с Джейсоном Бейтманом, Дэвидом Харбором и Линдой Карделлини выйдет на стриминговом сервисе 1 марта.
Всего в сериале будет семь серий. Сюжет строится вокруг любовного треугольника между людьми, переживающими кризис среднего возраста, ― женщиной и двумя мужчинами. В результате персонаж Харбора оказывается мертв, а герои Бейтмана и Карделлини заводят роман.
В сериале также снялись Ричард Дженкинс («Сводные братья»), Джой Сандей («Лулу и Бриггс»), Арлан Руф («Way of the Warrior Kid»), Питер Сарсгаард («Морпехи») и Крис Перфетти («Начальная школа»). Шоураннером выступил Стивен Конрад («Патриот», «Предприятие „Божий дар“»).
В январе вышел первый трейлер: в нем показано расследование убийства героя Харбора. Во флешбэке друг советует ему скачать необычное приложение для знакомств.
Разработку проекта анонсировали еще в 2022 году. Тогда в актерском составе значился Педро Паскаль.