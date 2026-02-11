Норвежский биатлонист выиграл бронзу на Олимпиаде и признался в измене

LEGO представила новый набор «Плавающие морские выдры» в серии Ideas
У сериала «Хочу секса. Сент-Луис» появился первый постер
LEGO дарит набор с пингвинами ко Дню всех влюбленных
Лили Рейнхарт и Виктория Педретти в дублированном тизере «Запретного плода»
Николас Кейдж на первых кадрах «Паука-Нуар»
Продюсер «F1» Джерри Брукхаймер подтвердил, что сиквел фильма действительно находится в разработке
Пушкинский музей впервые представил в постоянной экспозиции видео-арт художницы Таус Махачевой
2ГИС запустил оплату проезда по Московскому скоростному диаметру
Орнитологи подсчитали количество воробьев в России
Средняя пенсия работающих пенсионеров превысила 30 тыс. рублей в трех регионах
Фильм «Любить…» Михаила Калика выйдет в повторный прокат 14 февраля
Wildberries запускает собственную экспресс-доставку
15 февраля в Москву придет похолодание
Самая высокооплачиваемая вакансия в России — сварщик
Читаемость «Грозового перевала» выросла в 4 раза в преддверии выхода экранизации с Марго Робби
Яндекс Недвижимость представила виртуальную 3D-галерею по итогам арт-проекта об архитектуре
Брендан Фрейзер и Рейчел Вайс снимутся в новом фильме «Мумия»
Netflix выпустит видеоверсию бродвейского спектакля по «Очень странным делам»
Слешер «Крик» покажут целиком в TikTok
Ариэла Барер заменит Одессу Эзайон в новом фильме A24 «Глубокие порезы»
Десерт «Шоколадная монашка» из «Кофемании» разозлил православных
«Иди ты к черту, приятель!»: мужчина-актер однажды подарил Марго Робби книгу о похудении
Посмотрите трейлер короткометражки «Sandiwara» Шона Бейкера с Мишель Йео в главной роли
В России стали втрое чаще гуглить физика Альберта Эйнштейна после релиза новых файлов Эпштейна
Ангури Райс и Спайк Ферн в трейлере ромкома «Finding Emily»
Новые приключения знакомых пиратов в трейлере 2-го сезона «One Piece. Большой куш»
Изабела Мерсед сыграет главную роль в новой экранизации игры The House of the Dead
Пол Томас Андерсон и Джонни Гринвуд из Radiohead потребовали убрать их музыку из «Мелании»

Норвежский биатлонист выиграл бронзу на Олимпиаде и признался в измене

Фото: pictire alliance/Getty Images

28-летний норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд 10 февраля завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Милане. Во время интервью в прямом эфире спортсмен публично признался в измене своей девушке, сообщает телеканал NRK.

«Есть один человек, который, возможно, не смотрит [трансляцию] сегодня. Полгода назад я встретил любовь всей своей жизни. Самую красивую, прекраснейшую в мире личность. И три месяца назад я совершил самую большую ошибку в своей жизни и изменил ей», — сказал Легрейд.

Он добавил, что рассказал о своей неверности возлюбленной неделю назад. Из-за личной драмы спорт отошел для него на второй план.

Стурла отметил, что рассказывает об этом, потому что хочет быть хорошим примером для подражания, который умеет признавать свои ошибки. «Мне нечего терять, и я так все испортил. Это нельзя простить. Но я решил, что если у меня будет хоть крошечный шанс сказать ей, как сильно я ее люблю, то я лучше совершу социальное самоубийство в прямом эфире, но воспользуюсь им», — подчеркнул биатлонист.

Видео: NRK

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Йоханнес Тингнес Бе сказал, что признание Легрейда стало для всех полной неожиданностью. «К сожалению, и время, и место, и обстоятельства совершенно не совпали», — уточнил он. Еще один биатлонист, Мартин Ульдал, сообщил, что не знал о ситуации Легрейда.

«Я заметил, что он немного изменился, но толком не знал почему. Думал, может, он просто нервничает. Очень грустно это слышать. Действительно тяжелая, очень тяжелая ситуация», — заключил Ульдал.

Позже бывшая девушка Стурлы Хольма Легрейда отреагировала на его публичные извинения за измену.  «Это тяжело простить. Даже после признания в любви на весь мир. Я не выбирала оказаться в этой ситуации и это, честно говоря, отстойно. Мы разговаривали и он в курсе того, что я думаю об этом всем, — сказала она.

XXV зимние Олимпийские игры стартовали в Италии 6 февраля. До Олимпиады допущены всего 13 российских спортсменов. О том, что нужно знать о главном спортивном событии этой зимы, можно прочитать здесь. «Афиша Daily» также рассказывала, что нужно знать о главной суперзвезде олимпийского турнира по фигурному катанию — 21-летнем американце Илье Малинине. 

