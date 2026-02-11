Норвежский биатлонист выиграл бронзу на Олимпиаде и признался в измене

Стурла отметил, что рассказывает об этом, потому что хочет быть хорошим примером для подражания, который умеет признавать свои ошибки. «Мне нечего терять, и я так все испортил. Это нельзя простить. Но я решил, что если у меня будет хоть крошечный шанс сказать ей, как сильно я ее люблю, то я лучше совершу социальное самоубийство в прямом эфире, но воспользуюсь им», — подчеркнул биатлонист.