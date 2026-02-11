LEGO дарит набор с пингвинами ко Дню всех влюбленных

LEGO представила новый набор «Плавающие морские выдры» в серии Ideas
У сериала «Хочу секса. Сент-Луис» появился первый постер
Норвежский биатлонист выиграл бронзу на Олимпиаде и признался в измене
Лили Рейнхарт и Виктория Педретти в дублированном тизере «Запретного плода»
Николас Кейдж на первых кадрах «Паука-Нуар»
Продюсер «F1» Джерри Брукхаймер подтвердил, что сиквел фильма действительно находится в разработке
Пушкинский музей впервые представил в постоянной экспозиции видео-арт художницы Таус Махачевой
2ГИС запустил оплату проезда по Московскому скоростному диаметру
Орнитологи подсчитали количество воробьев в России
Средняя пенсия работающих пенсионеров превысила 30 тыс. рублей в трех регионах
Фильм «Любить…» Михаила Калика выйдет в повторный прокат 14 февраля
Wildberries запускает собственную экспресс-доставку
15 февраля в Москву придет похолодание
Самая высокооплачиваемая вакансия в России — сварщик
Читаемость «Грозового перевала» выросла в 4 раза в преддверии выхода экранизации с Марго Робби
Яндекс Недвижимость представила виртуальную 3D-галерею по итогам арт-проекта об архитектуре
Брендан Фрейзер и Рейчел Вайс снимутся в новом фильме «Мумия»
Netflix выпустит видеоверсию бродвейского спектакля по «Очень странным делам»
Слешер «Крик» покажут целиком в TikTok
Ариэла Барер заменит Одессу Эзайон в новом фильме A24 «Глубокие порезы»
Десерт «Шоколадная монашка» из «Кофемании» разозлил православных
«Иди ты к черту, приятель!»: мужчина-актер однажды подарил Марго Робби книгу о похудении
Посмотрите трейлер короткометражки «Sandiwara» Шона Бейкера с Мишель Йео в главной роли
В России стали втрое чаще гуглить физика Альберта Эйнштейна после релиза новых файлов Эпштейна
Ангури Райс и Спайк Ферн в трейлере ромкома «Finding Emily»
Новые приключения знакомых пиратов в трейлере 2-го сезона «One Piece. Большой куш»
Изабела Мерсед сыграет главную роль в новой экранизации игры The House of the Dead
Пол Томас Андерсон и Джонни Гринвуд из Radiohead потребовали убрать их музыку из «Мелании»

LEGO дарит набор с пингвинами ко Дню всех влюбленных

Афиша Daily
Фото: LEGO

Компания LEGO запустила сезонную акцию: при покупке товаров на сумму от 80 долларов покупатели получат в подарок набор «Влюбленные пингвины».

В него входят две фигурки пингвинов, сидящих на подставке в форме сердца. Птицы выбраны неслучайно — они символизируют верность, так как создают пары на всю жизнь.

Крылья и головы пингвинов подвижны. В комплект входят камешек и рыбка, которые птицы дарят друг другу. Набор состоит из 278 деталей, а собранная модель имеет высоту более 14 сантиметров при ширине и глубине по 10 сантиметров.

1/2
© LEGO
2/2
© LEGO

Недавно LEGO анонсировала набор «Плавающие морские выдры». Он поступит в продажу 1 марта, цена — 119,99 доллара.

Конструктор состоит из 1234 деталей и позволяет собрать композицию размером около 8 сантиметров в высоту и 30 сантиметров в длину. Сцена изображает морскую выдру-маму, которая плывет на спине, удерживая на животе своего детеныша.

Расскажите друзьям