Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе. Есть погибший

LEGO представила новый набор «Плавающие морские выдры» в серии Ideas
У сериала «Хочу секса. Сент-Луис» появился первый постер
Норвежский биатлонист выиграл бронзу на Олимпиаде и признался в измене
LEGO дарит набор с пингвинами ко Дню всех влюбленных
Лили Рейнхарт и Виктория Педретти в дублированном тизере «Запретного плода»
Николас Кейдж на первых кадрах «Паука-Нуар»
Продюсер «F1» Джерри Брукхаймер подтвердил, что сиквел фильма действительно находится в разработке
Пушкинский музей впервые представил в постоянной экспозиции видео-арт художницы Таус Махачевой
2ГИС запустил оплату проезда по Московскому скоростному диаметру
Орнитологи подсчитали количество воробьев в России
Средняя пенсия работающих пенсионеров превысила 30 тыс. рублей в трех регионах
Фильм «Любить…» Михаила Калика выйдет в повторный прокат 14 февраля
Wildberries запускает собственную экспресс-доставку
15 февраля в Москву придет похолодание
Самая высокооплачиваемая вакансия в России — сварщик
Читаемость «Грозового перевала» выросла в 4 раза в преддверии выхода экранизации с Марго Робби
Яндекс Недвижимость представила виртуальную 3D-галерею по итогам арт-проекта об архитектуре
Брендан Фрейзер и Рейчел Вайс снимутся в новом фильме «Мумия»
Netflix выпустит видеоверсию бродвейского спектакля по «Очень странным делам»
Слешер «Крик» покажут целиком в TikTok
Ариэла Барер заменит Одессу Эзайон в новом фильме A24 «Глубокие порезы»
Десерт «Шоколадная монашка» из «Кофемании» разозлил православных
«Иди ты к черту, приятель!»: мужчина-актер однажды подарил Марго Робби книгу о похудении
Посмотрите трейлер короткометражки «Sandiwara» Шона Бейкера с Мишель Йео в главной роли
В России стали втрое чаще гуглить физика Альберта Эйнштейна после релиза новых файлов Эпштейна
Ангури Райс и Спайк Ферн в трейлере ромкома «Finding Emily»
Новые приключения знакомых пиратов в трейлере 2-го сезона «One Piece. Большой куш»
Изабела Мерсед сыграет главную роль в новой экранизации игры The House of the Dead

Студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе. Есть погибший

Афиша Daily

В Индустриальном техникуме Анапы на улице Промышленной произошла стрельба. Об этом сообщают близкие к силовикам телеграм-каналы BazaMash и «112».

Информацию подтвердили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. Там сообщили, что студент открыл стрельбу в холле учебного заведения. Он задержан. 

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что есть один погибший — охранник. Он первым принял на себя удар, оперативно вызвал правоохранителей и не дал стрелку зайти дальше в техникум, заявил глава региона.

По предварительной информации, еще два человека получили ранения средней тяжести. Им оказывается медицинская помощь. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело. 

Телеграм-каналы опубликовали фотографию охотничьего ружья, с которым, предположительно, был стрелок. 

По информации «Осторожно, новости», имя нападавшего ― Илья О. Три дня назад он начал публиковать в Telegram сторис с известными скулшутерами, включая Владислава Рослякова, который устроил стрельбу в Керченском политехническом колледже.

«Осторожно, новости» также сообщают, что парень увлекался игрой в Dota 2 и сидел в интимных чатах. В Telegram у него стоит статус: «Невиновных в этот день не будет, любое отродье, которое попадется мне на пути – умрет».

Расскажите друзьям