Орнитологи подсчитали количество воробьев в России

Афиша Daily
Фото: Kreit/Unsplash

На территории России обитает около 45 млн воробьев. Таковы результаты Всероссийской переписи, которая проходила с 7 по 15 февраля, сообщил РИА «Новости» орнитолог, директор Зоологического музея МГУ им. М.В.Ломоносова Михаил Калякин.

«Для европейской части России цифры относительно понятные — около 20 млн и домового, и полевого. В азиатской части мы можем только экстраполировать эти сведения и тогда осторожно заявить о том, что еще по 2–3 млн можно добавить обоим видам для азиатской части», — отметил Калякин.

Он добавил, что в России есть и другие виды воробьев, но их не учитывают в переписи, поэтому их численность можно определить лишь приблизительно. Так, по словам орнитологов, рыжего воробья в стране не больше 5000 особей.

«Черногрудый воробей, по данным из атласа птиц европейской части России, более обычен, его численность оценивается в 10–90 тыс. пар, полагаю, что реальность ближе к нижнему пределу, очень примерно можно говорить о 20–30 тыс. пар», — заключил специалист.

Перепись воробьев проводилась в два этапа: зимний — в феврале, летний — в августе. Специалисты собирают конкретные сведения о численности птиц на максимально возможной по размерам территории.

