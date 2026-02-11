2ГИС запустил оплату проезда по Московскому скоростному диаметру

Новые функции в Москве уже доступны в актуальной версии 2ГИС для iOS и Android. Скачать или обновить приложение можно бесплатно в App Store, Google Play и других сторах.



«Теперь водитель точно знает, когда МСД станет платным и сколько это будет стоить. Это помогает планировать маршрут без сюрпризов. А возможность оплатить проезд прямо в приложении делает поездку еще удобнее», — отметил руководитель продуктов в 2ГИС Максим Березкин.