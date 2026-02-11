2ГИС запустил оплату проезда по Московскому скоростному диаметру

2ГИС представил обновления для водителей в Москве. Геосервис начал учитывать часы платного проезда по МСД при построении маршрутов. Кроме того, в приложении появилась возможность рассчитаться за проезд по скоростному диаметру. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.
Сервис укажет стоимость в момент построения маршрута. Можно также включить функцию «избегать платных дорог».
Для расчета за проезд в приложении 2ГИС нужно авторизоваться, перейти в соответствующий раздел и ввести СТС автомобиля. Если за пользователем числится задолженность за проезд, 2ГИС отобразит это и предложит ее погасить.
Новые функции в Москве уже доступны в актуальной версии 2ГИС для iOS и Android. Скачать или обновить приложение можно бесплатно в App Store, Google Play и других сторах.
«Теперь водитель точно знает, когда МСД станет платным и сколько это будет стоить. Это помогает планировать маршрут без сюрпризов. А возможность оплатить проезд прямо в приложении делает поездку еще удобнее», — отметил руководитель продуктов в 2ГИС Максим Березкин.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы делаем все, чтобы городская инфраструктура была удобной и доступной для москвичей. Для автомобилистов, которые пользуются платными дорогами, подключаем различные способы оплаты проезда. Например, оплатить начисление за проезд по Московскому скоростному диаметру можно множеством способов: на официальном сайте дороги, в приложении „Парковки России“, на„Госуслугах“. Теперь водителям доступен еще один удобный способ — в приложении 2ГИС», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.