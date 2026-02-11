Бритни Спирс продала права на всю свою музыку за 200 млн долларов

За последний год многие крупные артисты продали свои каталоги. В 2022 году на это пошли Стинг и Боб Дилан. В 2024 году группа Pink Floyd заключила с Sony сделку на 400 млн долларов, которая включала смежные права, а также права на имя и образ коллектива (издательские права остались у музыкантов).