15 февраля в Москву придет похолодание

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Вслед за оттепелью 13–14 февраля уже 15 февраля в Москву вернется похолодание, но без сильных морозов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову.

По словам синоптика, приближение холодного атмосферного фронта принесет умеренно морозную погоду, которая все еще далека от весенней. Ожидается температура от –2 до –7 градусов, снег и северо-западный ветер.

Хотя аномальных холодов — то есть отклонений от нормы на 7 и более градусов — в ближайшее время не ожидается, полностью исключить их возможность до конца сезона пока нельзя. При этом сильных морозов с температурой около –30 градусов точно не будет. «Они большая редкость для нас», — добавила Макарова.

13 февраля температура в Москве впервые с начала года поднимется выше нуля. В этот же день может пойти первый в 2026 году дождь.

Закономерно 14 февраля, в День всех влюбленных, в Москве возможна гололедица. Ожидается, что температура в течение суток будет колебаться от –2 до +3 градусов, что почти на 5 градусов выше климатической нормы.

