15 февраля в Москву придет похолодание

Хотя аномальных холодов — то есть отклонений от нормы на 7 и более градусов — в ближайшее время не ожидается, полностью исключить их возможность до конца сезона пока нельзя. При этом сильных морозов с температурой около –30 градусов точно не будет. «Они большая редкость для нас», — добавила Макарова.