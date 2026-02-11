Wildberries запускает собственную экспресс-доставку

Объединенная компания Wildberries & Rus запускает услугу экспресс-доставки, которая будет занимать до одного часа. Об этом сообщила пресс-служба организации.



Первый распределительный хаб в тестовом режиме заработал в Москве, в районе Чертаново. На старте Wildberries будет предлагать покупателям ассортимент из 1200 товаров повседневного спроса — кроме скоропортящихся продуктов и готовой еды. Основу предложения составят категории «Красота», «Бытовая химия», «Товары для животных» и другие позиции с высоким спросом в онлайн-сегменте. Ассортимент постепенно расширят.



Товары с экспресс-доставкой можно найти на сайте или в приложении маркетплейса с пометкой «За 1 час». В ближайшем будущем в компании обещают создать отдельный раздел в каталоге. На основе результатов тестирования сервиса компания примет решение о его масштабировании в Москве и других регионах.



«Запуск нового формата стал еще одним логичным шагом, благодаря которому мы сможем значительно ускорить наши собственные логистические процессы. Сейчас для нас важно протестировать новую схему в реальных условиях и понять, как именно стоит масштабировать ее дальше», — рассказала руководитель направления доставки RWB Елизавета Шлеин.