Афиша Daily
Фото: Emma Houghton/Unsplash

Самой высокооплачиваемой вакансией в России в январе 2026 года стал сварщик — медианная зарплата на этой позиции составила 267,3 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса hh.ru.

Следом за сварщиком в рейтинге идут дата-сайентист (250 тыс. рублей), DevOps-инженер (216,8 тыс. рублей), агент по недвижимости (203 тыс. рублей) и геолог (197,9 тыс. рублей).

Всего в январе было представлено около 160 тыс. вакансий с зарплатой выше 200 тыс. рублей — на 109% больше позиций, чем годом ранее.

Недавно стало известно, что с апреля российские посольства и консульства начнут выдавать деловые визы для талантливых иностранцев, «представляющих интерес для России».

Обратиться с соответствующим ходатайством смогут иностранцы, у которых есть достижения в сфере научно‑технологического развития, производства, спорта и творческих индустрий либо успехи в культурно‑гуманитарной сфере и учебе, внесенный вклад в развитие общества, экономики, обеспечение обороноспособности и безопасности Росиии.

