Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс снимутся в новом фильме «Мумия»

Сюжет ленты пока держится в секрете. Фрейзер и Вайс вернутся к своим ролям из предыдущих фильмов. Вайс сыграла в первых двух, Фрейзер — в первых трех. Актеры играли своих персонажей в последний раз в 2001 и 2008 годах соответственно.