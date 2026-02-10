Netflix выпустит видеоверсию бродвейского спектакля по «Очень странным делам»

Стриминговый сервис Netflix выпустит видеоверсию бродвейского спекталя, основанного на сериале «Очень странные дела». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Спектакль «Очень странные дела: Первая тень» Стивена Далдри и Джастина Мартина впервые представили в 2023 году в Лондоне. Он рассказал историю происхождения Векны. В 2025 году постановку показали на Бродвее.
В данный момент Netflix при содействии продюсеров шоу и компании Sonia Friedman Productions снимает спектакль. Съемки пройдут вплоть до 14 февраля, после этого постановку вновь смогут увидеть рядовые зрители.
Главную роль в шоу исполняет номинант на «Тони» Луис Маккартни. Он вместе с другими артистами оригинального состава перестанет выступать в спектакле в марте. Видеоверсия зафиксирует работу именно этого коллектива.
Позднее на смену ему придут актеры Виктор де Паула Роча в роли Генри Крила, Аяна Саймон в роли Пэтти Ньюби, Шей Грант в роли Джойс Мальдонадо, Хуан Карлос в роли Боба Ньюби и Мэттью Эрик Уайт в роли Джеймса Хоппера-младшего.
Ранее на Netflix вышел документальный фильм «За кулисами. Очень страные дела: Первая тень». Он рассказал о создании пьесы-приквела «Очень странных дел» и ее сценическом воплощении.