LEGO представила новый набор «Плавающие морские выдры» в серии Ideas
Ариэла Барер заменит Одессу Эзайон в новом фильме A24 «Глубокие порезы»
Десерт «Шоколадная монашка» из «Кофемании» разозлил православных
«Иди ты к черту, приятель!»: мужчина-актер однажды подарил Марго Робби книгу о похудении
Посмотрите трейлер короткометражки «Sandiwara» Шона Бейкера с Мишель Йео в главной роли
В России стали втрое чаще гуглить физика Альберта Эйнштейна после релиза новых файлов Эпштейна
Ангури Райс и Спайк Ферн в трейлере ромкома «Finding Emily»
Новые приключения знакомых пиратов в трейлере 2-го сезона «One Piece. Большой куш»
Изабела Мерсед сыграет главную роль в новой экранизации игры The House of the Dead
Пол Томас Андерсон и Джонни Гринвуд из Radiohead потребовали убрать их музыку из «Мелании»
Новое аниме по «Призраку в доспехах» выйдет на «Кинопоиске»
Charli XCX сыграет в новом фильме ужасов Такаси Миикэ
Во «Вкусно ― и точка» появилась коллекция игрушек с лошадьми
Канье Уэст впервые за 12 лет выступит в Европе с сольным концертом
В конце февраля на небе выстроятся шесть планет
В Самаре после трехлетней реконструкции открывается галерея «Виктория»
«Остров» Павла Лунгина вернется в кинотеатры 19 марта
Стала известна причина смерти актрисы Кэтрин О’Хары
Фигуристы выступили на Олимпиаде под ИИ-трек и столкнулись с критикой
Мужчина из Pringles объявил о разрыве с Сабриной Карпентер
В Москве ГАИ попыталась оштрафовать робота-курьера на 300 000 рублей
Нив Кэмпбелл, Мейсон Гудинг и Кортни Кокс на новом постере «Крика-7»
Эдди Мерфи и Ева Лонгория снимутся в комедии о психологах, которых взяли в заложники
Художественные работы Валерии Гай Германики покажут в новой московской галерее
В России утвердили ГОСТ на чак-чак
Николь Кидман может сыграть в новом эротическом триллере A24
Amazon нашел актера на роль Атрея в экранизации God of War
В сериале по «Гарри Поттеру» зрители увидят больше сцен о жизни Малфоев

Слэшер «Крик» покажут целиком в TikTok

Афиша Daily
Кадр: Dimension Films

Слэшер «Крик», вышедший на экраны в 1996 году, покажут целиком в TikTok. Об этом сообщили в официальном аккаунте франшизы.

В ролике-анонсе звезда картины Нив Кэмпбелл вспоминает, что некоторые поклонники ходили на фильм в кино 20-30 раз. «Эти фильмы — такие веселые», — подчеркнула она.

Видео: screammovies

Показ первого «Крика» состоится в прямом эфире на платформе 11 февраля в 05.00 по московскому времени. В Калифорнии в это время будет 18.00 10 февраля.

Помимо Кэмпбелл, спецсобытие анонсировал кинематографист Кевин Уильямсон. Он написал сценарий четырех фильмов «Крик», а также взялся режиссировать седьмую часть серии, которая выйдет в 2027 году.

Премьера хоррора в мировом прокате назначена на 27 февраля. В «Крике-7» героиня Кэмпбелл вновь столкнется с маньяком в маске. На этот раз он будет угрожать не только самой Сидни Прескотт, но и ее дочери.

Расскажите друзьям