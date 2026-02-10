Ангури Райс и Спайк Ферн в трейлере ромкома «Finding Emily»

По сюжету молодой музыкант знакомится на вечеринке с девушкой, но получает от нее неправильный номер телефона. Он решает во что бы то ни стало ее найти и отправляется на поиски, которые оборачиваются чередой неожиданных знакомств и приключений. На этом пути ему начинает помогать студентка психологии, с которой у них завязывается дружба.