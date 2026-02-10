Ангури Райс и Спайк Ферн в трейлере ромкома «Finding Emily»

Студия Universal Pictures выпустила трейлер ромкома «Finding Emily». Фильм выйдет в мировой прокат 22 мая.
По сюжету молодой музыкант знакомится на вечеринке с девушкой, но получает от нее неправильный номер телефона. Он решает во что бы то ни стало ее найти и отправляется на поиски, которые оборачиваются чередой неожиданных знакомств и приключений. На этом пути ему начинает помогать студентка психологии, с которой у них завязывается дружба.
Фильм снимали в Манчестере, и персонажи говорят с характерным манчестерским акцентом, известным по группе Oasis.
Режиссером выступила Алисия МакДональд («Нарушители»), сценарий написала Рейчел Хайронс («Руководство по сексу на втором свидании»). Главные роли исполнили Ангури Райс (мюзикл по «Дрянным девчонкам»), Спайк Ферн («Расскажи мне все»), Минни Драйвер («Умница Уилл Хантинг»), Элла Мейси Первис («Пейшенс») и Яли Тополь Маргалит («Хороших девочек не убивают»).