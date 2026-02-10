LEGO представила новый набор «Плавающие морские выдры» в серии Ideas
Ангури Райс и Спайк Ферн в трейлере ромкома «Finding Emily»

Афиша Daily
Фото: Universal Pictures

Студия Universal Pictures выпустила трейлер ромкома «Finding Emily». Фильм выйдет в мировой прокат 22 мая.

По сюжету молодой музыкант знакомится на вечеринке с девушкой, но получает от нее неправильный номер телефона. Он решает во что бы то ни стало ее найти и отправляется на поиски, которые оборачиваются чередой неожиданных знакомств и приключений. На этом пути ему начинает помогать студентка психологии, с которой у них завязывается дружба.

Видео: Universal Pictures

Фильм снимали в Манчестере, и персонажи говорят с характерным манчестерским акцентом, известным по группе Oasis.

Режиссером выступила Алисия МакДональд («Нарушители»), сценарий написала Рейчел Хайронс («Руководство по сексу на втором свидании»). Главные роли исполнили Ангури Райс (мюзикл по «Дрянным девчонкам»), Спайк Ферн («Расскажи мне все»), Минни Драйвер («Умница Уилл Хантинг»), Элла Мейси Первис («Пейшенс») и Яли Тополь Маргалит («Хороших девочек не убивают»).

