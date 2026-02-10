LEGO представила новый набор «Плавающие морские выдры» в серии Ideas
«Иди ты к черту, приятель!»: мужчина-актер однажды подарил Марго Робби книгу о похудении
В России стали втрое чаще гуглить физика Альберта Эйнштейна после релиза новых файлов Эпштейна
Ангури Райс и Спайк Ферн в трейлере ромкома «Finding Emily»
Новые приключения знакомых пиратов в трейлере 2-го сезона «One Piece. Большой куш»
Изабела Мерсед сыграет главную роль в новой экранизации игры The House of the Dead
Пол Томас Андерсон и Джонни Гринвуд из Radiohead потребовали убрать их музыку из «Мелании»
Новое аниме по «Призраку в доспехах» выйдет на «Кинопоиске»
Charli XCX сыграет в новом фильме ужасов Такаси Миикэ
Во «Вкусно ― и точка» появилась коллекция игрушек с лошадьми
Канье Уэст впервые за 12 лет выступит в Европе с сольным концертом
В конце февраля на небе выстроятся шесть планет
В Самаре после трехлетней реконструкции открывается галерея «Виктория»
«Остров» Павла Лунгина вернется в кинотеатры 19 марта
Стала известна причина смерти актрисы Кэтрин О’Хары
Фигуристы выступили на Олимпиаде под ИИ-трек и столкнулись с критикой
Мужчина из Pringles объявил о разрыве с Сабриной Карпентер
В Москве ГАИ попыталась оштрафовать робота-курьера на 300 000 рублей
Нив Кэмпбелл, Мейсон Гудинг и Кортни Кокс на новом постере «Крика-7»
Эдди Мерфи и Ева Лонгория снимутся в комедии о психологах, которых взяли в заложники
Художественные работы Валерии Гай Германики покажут в новой московской галерее
В России утвердили ГОСТ на чак-чак
Николь Кидман может сыграть в новом эротическом триллере A24
Amazon нашел актера на роль Атрея в экранизации God of War
В сериале по «Гарри Поттеру» зрители увидят больше сцен о жизни Малфоев
В России второй день подряд массово жалуются на сбои в Telegram
«Союзмультфильм» и студия «Хроники» работают над фильмом о будущем ИИ
Умер адвокат Генрих Падва, добившийся моратория на смертную казнь

Посмотрите трейлер короткометражки «Sandiwara» Шона Бейкера с Мишель Йео в главной роли

Афиша Daily
Фото: Self Portrait

В сети выпустили трейлер короткометражного фильма «Sandiwara» Шона Бейкера, получившего «Оскар» за фильм «Анора» в 2025 году.

«Sandiwara» в переводе с малайского означает «драма» или «театральное представление». Фильм был снят в Малайзии, в городе Пенанг.

Сюжет погружает в атмосферу ночного рынка, исследуя темы культурной идентичности, кулинарных традиций и женственности через призму местной жизни. В центре повествования — обладательница «Оскара» Мишель Йео («Всё везде и сразу»), которая играет не одну, а сразу пять ролей.

Картина будет показана в рамках специальной программы Берлинского кинофестиваля 13 февраля, а 20 февраля выйдет в зарубежный прокат.

Расскажите друзьям