Посмотрите трейлер короткометражки «Sandiwara» Шона Бейкера с Мишель Йео в главной роли

В сети выпустили трейлер короткометражного фильма «Sandiwara» Шона Бейкера, получившего «Оскар» за фильм «Анора» в 2025 году.
«Sandiwara» в переводе с малайского означает «драма» или «театральное представление». Фильм был снят в Малайзии, в городе Пенанг.
Сюжет погружает в атмосферу ночного рынка, исследуя темы культурной идентичности, кулинарных традиций и женственности через призму местной жизни. В центре повествования — обладательница «Оскара» Мишель Йео («Всё везде и сразу»), которая играет не одну, а сразу пять ролей.
Картина будет показана в рамках специальной программы Берлинского кинофестиваля 13 февраля, а 20 февраля выйдет в зарубежный прокат.