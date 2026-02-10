Новые приключения знакомых пиратов в трейлере 2-го сезона «One Piece. Большой куш»

Netflix опубликовал новый трейлер второго сезона сериала «One Piece. Большой куш», навеянного одноименной мангой Эйитиро Оды. Новые эпизоды появятся на стриминговой платформе 10 марта.
Сериал рассказывает о приключениях юного пирата Манки Д.Луффи (Иньяки Годой), мечтающего найти легендарное сокровище One Piece и стать королем пиратов.
Во втором сезоне пираты Соломенной шляпы продолжат поиски One Piece. Им предстоит остановиться в городе Логтаун, чтобы пополнить там припасы, и там на них нападет опасный офицер морского дозора Смокер.
К компании пиратов также присоединится новый персонаж — северный олень Тони Тони Чоппер. Он фигурирует и в трейлере. В самом начале он спрашивает: «Кто такой пират?» На что ему отвечают: «Пират — это тот, кто ищет приключений и следует за мечтой. И никогда, никогда не сдается».
В шоу, которое выходит с 2023 года, помимо Годоя, снимаются Макэню Арата (в роли Ророноа Зоро), Эмили Радд (Нами), Джейкоб Ромеро (Усопп) и Таз Скайлар (Санджи). В августе сериал продлили на третий сезон. В нем исполнительный продюсер сериала «Ван-Пис» Иэн Стоукс присоединится к Джо Тречу в качестве сошоураннера. Он сменит Мэтта Оуэнса, который покинул проект в марте 2025 года.