LEGO представила новый набор «Плавающие морские выдры» в серии Ideas

LEGO анонсировала выход нового набора из серии Ideas под названием «Плавающие морские выдры». Он поступит в продажу 1 марта, цена — 119,99 доллара.
Набор состоит из 1234 деталей и позволяет собрать композицию размером около 8 сантиметров в высоту и 30 сантиметров в длину. Сцена изображает морскую выдру-маму, которая плывет на спине, удерживая на животе своего детеныша.
Обе выдры собраны из элементов песочного, темно-коричневого и черного цветов, а для имитации воды использованы полупрозрачные голубые детали. Особенностью набора стала возможность взаимодействия с фигурками.
Лапы взрослой выдры подвижны, что позволяет менять положение малыша или помещать в них дополнительные аксессуары, например, ракушку. Черное плоское основание обеспечивает устойчивость и облегчает размещение композиции.
Набор относится к серии LEGO Ideas, в которую попадают проекты, предложенные и отобранные сообществом фанатов. Оригинальная концепция «Плавающих морских выдр» была создана дизайнером-энтузиастом под ником HisBrickMaterials.
В финальной версии, разработанной LEGO, общая идея и композиция сохранены, однако внешний вид выдр был изменен в сторону большей реалистичности и игровой функциональности.