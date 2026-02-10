Первый в 2026 году дождь накроет Москву 13 февраля

Первый в наступившем году дождь в столице может пройти уже днем пятницы 13 февраля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Гидрометцентр России.
Ожидается облачная погода с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя. Дневные температуры составят от +1 до +3 градусов.
Эти данные подтверждают более ранние прогнозы: метеорологи уже сообщали, что 13 февраля температура в Москве впервые с начала года поднимется выше нуля. Причиной станет теплый сектор южного циклона.
Закономерно 14 февраля, в День всех влюбленных, в Москве возможна гололедица. Ожидается, что температура в течение суток будет колебаться от –2 до +3 градусов, что почти на 5 градусов выше климатической нормы.