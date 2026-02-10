Исабела Мерсед сыграет главную роль в новой экранизации игры The House of the Dead

LEGO представила новый набор «Плавающие морские выдры» в серии Ideas
Афиша Daily
Фото: Sony Pictures Television

Компания Sega и режиссер Пол У. С. Андерсон («Обитель зла») объявили о работе над новой полнометражной экранизацией аркадной игры The House of the Dead.

Главную роль в фильме исполнит Исабела Мерсед, звезда сериала «Одни из нас» и предстоящего фильма о Супермене. Оригинальная игра, выпущенная Sega в 1997 году, стала одним из символов жанра хоррор-шутер.

Ранее уже выходили две малоуспешные киноадаптации The House of the Dead в 2003 и 2005 годах, но новая версия позиционируется как масштабный перезапуск, призванный создать полноценную кинофраншизу.

Сюжет фильма будет основан на третьей части игры, действие которой происходит в постапокалиптическом мире, опустошенном эпидемией зомби. Героиня Мерсед, Лиза, отправится на поиски своего отца — ученого, исчезнувшего во время исследования источника заражения.

«The House of the Dead — игра, которую я люблю много лет, и я невероятно рад представить ее на большом экране с таким ярким талантом, как Исабела. Мы видим этот проект началом большой франшизы, которая позволит исследовать богатый мир и лор, созданный Sega», — заявил Пол У. С. Андерсон.

