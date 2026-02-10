Пол Томас Андерсон и Джонни Гринвуд из Radiohead потребовали убрать их музыку из «Мелании»

Режиссер Пол Томас Андерсон и Джонни Гринвуд, участник группы Radiohead, потребовали, чтобы их музыку удалили из документального фильма «Мелания». Об этом написал The Hollywood Reporter.
По словам авторов, лицензию на саундтрек к картине «Призрачная нить» без их разрешения выдала компания Universal Pictures. Хотя она — правообладатель композиции, но обязана была проконсультироваться с Гринвудом как с композитором.
Речь идет о написанной Гринвудом песне «Barbara Rose». Ее фрагмент использовали в проекте о бывшей модели и первой леди США Мелании Трамп, который вышел в кинопрокат 30 января и заработал уже более 13,4 млн долларов.
В фильме также можно услышать фрагменты из «Gimme Shelter» рок-группы The Rolling Stones, «Billie Jean» Майкла Джексона, «Everybody Wants to Rule the World» и «It’s a Man’s Man’s Man’s World».
Документальную ленту снял скандальный режиссер Бретт Ратнер. Фильм рассказал о 20 днях, предшествующих инаугурации президента Дональда Трампа в 2025 году. Проект разгромили критики. «Афиша Daily» подробно рассказывала о содержании картины, деталях ее создания и откликах первых зрителей.