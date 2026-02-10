Charli XCX сыграет в новом фильме ужасов Такаси Миикэ

Charli XCX присоединилась к актерскому составу нового фильма ужасов культового японского режиссера Такаси Миикэ.
Партнером певицы по съемкам станет Милли Олкок, известная по роли Супергерл в киновселенной DC. Съемки слешера без названия начнутся в Японии уже в следующем месяце.
Charli XCX досталась роль Кэти — героини, встречающей в Киото старых друзей, после чего она становится одержимой жестоким потусторонним духом. В фильме также снимутся Норман Ридус («Ходячие мертвецы»), японская модель и актриса Кико Мидзухара и Сё Касамацу («Полиция Токио»).
Сама певица подтвердила свое участие в проекте в соцсетях, назвав сотрудничество с Миикэ «исполнением мечты». Она также отметила, что начали с ним обсуждать идеи для фильма еще в 2024 году.