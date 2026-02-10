В конце февраля на небе выстроятся шесть планет

LEGO представила новый набор «Плавающие морские выдры» в серии Ideas
Афиша Daily
Фото: NASA

28 февраля жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление — выравнивание в одну линию сразу шести планет Солнечной системы. По данным NASA, в параде примут участие Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

С научной точки зрения это событие является оптической иллюзией, возникающей из-за того, что все планеты движутся примерно в одной плоскости — эклиптике. Хотя в реальности их разделяют огромные расстояния, с Земли в определенный момент они визуально выстраиваются вдоль одной условной линии.

Наблюдать явление можно будет невооруженным глазом, но не все планеты будут одинаково хорошо видны. Четыре из них (Меркурий, Венера, Марс и Юпитер) можно будет разглядеть без специальных приборов.

Для того чтобы увидеть Уран и Нептун, понадобится бинокль или телескоп. Стоит также учесть, что Меркурий может быть плохо виден из-за низкого положения над горизонтом. Астрономы советуют начинать наблюдение примерно через 30 минут после захода солнца, смотря в западную часть неба.

Для наблюдения нужно выбрать место с открытым горизонтом и ясной погодой. Хотя сам парад ожидается 28 февраля, оптимальные даты для наблюдения могут немного отличаться в зависимости от города. Например, в Афинах, Нью-Йорке, Токио и Мехико лучшим временем станет именно 28 февраля, а в Берлине, Лондоне или Пекине — 1 марта.

