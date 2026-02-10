В конце февраля на небе выстроятся шесть планет

С научной точки зрения это событие является оптической иллюзией, возникающей из-за того, что все планеты движутся примерно в одной плоскости — эклиптике. Хотя в реальности их разделяют огромные расстояния, с Земли в определенный момент они визуально выстраиваются вдоль одной условной линии.