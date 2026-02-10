Стала известна причина смерти актрисы Кэтрин О’Хары

Судебно-медицинская экспертиза округа Лос-Анджелес официально назвала причину смерти актрисы Кэтрин О’Хары.
Смерть наступила из-за тромбоэмболии легочной артерии, развившейся на фоне рака прямой кишки. Ранее менеджер актрисы сообщил, что актриса умерла дома после непродолжительной болезни.
Кэтрин О’Хара скончалась 30 января. Маколей Калкин, ее экранный сын в фильме «Один дома», написал, что думал, «у них еще есть время».
Создатель сериала «Шиттс Крик» Дэн Леви, для отца которого О’Хара была близким другом и соратником по многочисленным проектам, назвал годы работы с ней даром. В этом сериале О’Хара сыграла одну из своих самых знаменитых ролей — эксцентричной Мойры Роуз.