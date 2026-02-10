LEGO представила новый набор «Плавающие морские выдры» в серии Ideas
Исабела Мерсед сыграет главную роль в новой экранизации игры The House of the Dead
Пол Томас Андерсон и Джонни Гринвуд из Radiohead потребовали убрать их музыку из «Мелании»
Новое аниме по «Призраку в доспехах» выйдет на «Кинопоиске»
Charli XCX сыграет в новом фильме ужасов Такаси Миикэ
Во «Вкусно ― и точка» появилась коллекция игрушек с лошадьми
Канье Уэст впервые за 12 лет выступит в Европе с сольным концертом
В конце февраля на небе выстроятся шесть планет
В Самаре после трехлетней реконструкции открывается галерея «Виктория»
«Остров» Павла Лунгина вернется в кинотеатры 19 марта
Фигуристы выступили на Олимпиаде под ИИ-трек и столкнулись с критикой
Мужчина из Pringles объявил о разрыве с Сабриной Карпентер
В Москве ГАИ попыталась оштрафовать робота-курьера на 300 000 рублей
Нив Кэмпбелл, Мейсон Гудинг и Кортни Кокс на новом постере «Крика-7»
Эдди Мерфи и Ева Лонгория снимутся в комедии о психологах, которых взяли в заложники
Художественные работы Валерии Гай Германики покажут в новой московской галерее
В России утвердили ГОСТ на чак-чак
Николь Кидман может сыграть в новом эротическом триллере A24
Amazon нашел актера на роль Атрея в экранизации God of War
В сериале по «Гарри Поттеру» зрители увидят больше сцен о жизни Малфоев
В России второй день подряд массово жалуются на сбои в Telegram
«Союзмультфильм» и студия «Хроники» работают над фильмом о будущем ИИ
Умер адвокат Генрих Падва, добившийся моратория на смертную казнь
В Крыму закрыли дело в отношении петербуржца, который сбросил кошку с обрыва «Ласточкина гнезда»
СМИ: «Яндекс» может купить маркетплейс цветов и подарков Flowwow
Москвичи могут позволить себе 24 свидания в месяц, петербуржцы — 20, екатеринбуржцы — 18
Discord введет проверку возраста по документам
Минздрав: в России проживают 17 тысяч человек старше 100 лет

Стала известна причина смерти актрисы Кэтрин О’Хары

Афиша Daily
Фото: Sony Pictures Television

Судебно-медицинская экспертиза округа Лос-Анджелес официально назвала причину смерти актрисы Кэтрин О’Хары.

Смерть наступила из-за тромбоэмболии легочной артерии, развившейся на фоне рака прямой кишки. Ранее менеджер актрисы сообщил, что актриса умерла дома после непродолжительной болезни.

Кэтрин О’Хара скончалась 30 января. Маколей Калкин, ее экранный сын в фильме «Один дома», написал, что думал, «у них еще есть время». 

Создатель сериала «Шиттс Крик» Дэн Леви, для отца которого О’Хара была близким другом и соратником по многочисленным проектам, назвал годы работы с ней даром. В этом сериале О’Хара сыграла одну из своих самых знаменитых ролей — эксцентричной Мойры Роуз.

Расскажите друзьям