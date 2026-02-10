LEGO представила новый набор «Плавающие морские выдры» в серии Ideas
Фигуристы выступили на Олимпиаде под ИИ-трек и столкнулись с критикой

Фото: Sarah Stier/Getty Images

Дуэт Даниела Мразека и Катержины Мразковой (родных брата и сестры) выступил на Олимпиаде под ИИ-трек. Пара представляет Чехию в танцах на льду.

Даниел и Катержина использовали в своем номере два трека, один из которых ― «Thunderstuck» группы AC/DC, а второй ― созданный ИИ в стиле группы Bon Jovi («One Two by AI»).

На видео ― другое выступление чешских фигуристов под эту музыку

Чешский дуэт получил общую оценку 72,09: за технику 40,50 и за компоненты программы 31,59. Хотя их результат не позволяет претендовать на пьедестал, болельщики раскритиковали их решение использовать ИИ, отмечает Newsweek. 

«Я так радовалась за эту чешскую пару в танцах на льду, потому что у них в музыке были AC/DC, но в трансляции только что сказали, что первая песня в программе сгенерирована ИИ… Фу, можно без этого?» ― написала одна из пользовательниц соцсети X.

Выбор ИИ-песни для выступления отражает проблему, распространенную в фигурном катании, ― сложности в очистке авторских прав на композиции. Чтобы таких проблем не возникало, сам Международный союз конькобежцев предлагал спортсменам писать музыку для номеров с помощью ИИ. Почти все топовые фигуристы отказались.

Даниел и Катержина пошли на такой шаг из-за неприятного инцидента в прошлом сезоне. Перед чемпионатом Европы им пришлось экстренно менять произвольный танец, поскольку автор выбранной ими композиции ― Керри Маззи ― постоянно отслеживает незаконное использование своего творчества с помощью специальной программы.

