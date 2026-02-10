LEGO представила новый набор «Плавающие морские выдры» в серии Ideas
Исабела Мерсед сыграет главную роль в новой экранизации игры The House of the Dead
Пол Томас Андерсон и Джонни Гринвуд из Radiohead потребовали убрать их музыку из «Мелании»
Новое аниме по «Призраку в доспехах» выйдет на «Кинопоиске»
Charli XCX сыграет в новом фильме ужасов Такаси Миикэ
Во «Вкусно ― и точка» появилась коллекция игрушек с лошадьми
Канье Уэст впервые за 12 лет выступит в Европе с сольным концертом
В конце февраля на небе выстроятся шесть планет
В Самаре после трехлетней реконструкции открывается галерея «Виктория»
«Остров» Павла Лунгина вернется в кинотеатры 19 марта
Стала известна причина смерти актрисы Кэтрин О’Хары
Фигуристы выступили на Олимпиаде под ИИ-трек и столкнулись с критикой
Мужчина из Pringles объявил о разрыве с Сабриной Карпентер
Нив Кэмпбелл, Мейсон Гудинг и Кортни Кокс на новом постере «Крика-7»
Эдди Мерфи и Ева Лонгория снимутся в комедии о психологах, которых взяли в заложники
Художественные работы Валерии Гай Германики покажут в новой московской галерее
В России утвердили ГОСТ на чак-чак
Николь Кидман может сыграть в новом эротическом триллере A24
Amazon нашел актера на роль Атрея в экранизации God of War
В сериале по «Гарри Поттеру» зрители увидят больше сцен о жизни Малфоев
В России второй день подряд массово жалуются на сбои в Telegram
«Союзмультфильм» и студия «Хроники» работают над фильмом о будущем ИИ
Умер адвокат Генрих Падва, добившийся моратория на смертную казнь
В Крыму закрыли дело в отношении петербуржца, который сбросил кошку с обрыва «Ласточкина гнезда»
СМИ: «Яндекс» может купить маркетплейс цветов и подарков Flowwow
Москвичи могут позволить себе 24 свидания в месяц, петербуржцы — 20, екатеринбуржцы — 18
Discord введет проверку возраста по документам
Минздрав: в России проживают 17 тысяч человек старше 100 лет

В Москве ГАИ попыталась оштрафовать робота-курьера на 300 000 рублей

В Москве сотрудники ГАИ хотели оштрафовать робота-доставщика за создание помех на дороге. Об этом пишут Autonews.

7 марта 2025 года ровер ООО «Рободоставка» (принадлежит российскому юрлицу «Яндекса» ООО «Технояк») ехал по тротуару и якобы создавал «умышленную помеху в дорожном движении, вследствие чего пешеходы были вынуждены двигаться по проезжей части». Владельца робота обвинили в нарушении ст. 12.33 КоАП (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений). Как юридическому лицу компании грозил штраф в 300 000 рублей.

«Рободоставка» с решением ГАИ не согласилась и подчеркнула, что «в действиях роботов-доставщиков не было и не могло быть умысла». Дело было передано в Мещанский районный суд, который встал на сторону компании.

«Роботы-доставщики не относятся к транспортным средствам, определенным нормами действующего законодательства. Как усматривается из видеозаписи событий, робот-доставщик передвигался по краю тротуара, не перекрывая пешеходную зону, автоматически останавливался при приближении людей. Пешеходы продолжали движение. Контакта, вынужденного сближения, опасных маневров или остановок зафиксировано не было. Следовательно, объективных признаков угрозы безопасности дорожного движения не имелось», — говорится в материалах  суда.

ГАИ обжаловала решение Мещанского суда, однако Московский городской суд отклонил данное заявление. Таким образом, предыдущее решение осталось в силе.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что роверы в будущем заменят людей. Хотя сами курьеры придерживаются иного мнения.

