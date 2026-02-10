В Москве ГАИ попыталась оштрафовать робота-курьера на 300 тыс. рублей
Нив Кэмпбелл, Мейсон Гудинг и Кортни Кокс на новом постере «Крика-7»
Эдди Мерфи и Ева Лонгория снимутся в комедии о психологах, которых взяли в заложники
Художественные работы Валерии Гай Германики покажут в новой московской галерее
В России утвердили ГОСТ на чак-чак
Николь Кидман может сыграть в новом эротическом триллере A24
Amazon нашел актера на роль Атрея в экранизации God of War
В сериале по «Гарри Поттеру» зрители увидят больше сцен о жизни Малфоев
В России второй день подряд массово жалуются на сбои в Telegram
«Союзмультфильм» и студия «Хроники» работают над фильмом о будущем ИИ
Умер адвокат Генрих Падва, добившийся моратория на смертную казнь
В Крыму закрыли дело в отношении петербуржца, который сбросил кошку с обрыва «Ласточкина гнезда»
СМИ: «Яндекс» может купить маркетплейс цветов и подарков Flowwow
Москвичи могут позволить себе 24 свидания в месяц, петербуржцы — 20, екатеринбуржцы — 18
Discord введет проверку возраста по документам
Минздрав: в России проживают 17 тысяч человек старше 100 лет
Каждый третий россиянин видит в советских панельках эстетику и уют
На катке в парке Горького 14 февраля пройдет «Бал Бараша и Нюши»
Разработка ГОСТа на русскую кухню завершится до конца 2026 года
Кира Найтли, Алисия Викандер и Джейми Дорнан сыграют в черной комедии «Худшие»
В США говорящий попугай помог полиции найти убийцу
В китайском Харбине прошел ежегодный парад пингвинов
Райан Гослинг не дает погибнуть инопланетянину в трейлере «Проекта „Конец света“»
Собянин: за 7 лет в Москве построят 34 новые станции метро
Эмма Стоун рассказала о любви к мультфильму «Кей-поп-охотницы на демонов»
Средний чек на покупку пиццы в Москве вырос на 11% за 2025 год
По мотивам романа «Практическая магия» поставят мюзикл
Харрисон Форд не знает, продолжит ли сниматься после сериала «Терапия»

Чаппелл Роан разорвала контракт с агентом Кейси Вассерманом из‑за его связей с Эпштейном

Фото: Recording Academy/Grammys

Поп-певица Чаппелл Роан объявила о разрыве отношений с музыкальным агентством Кейси Вассермана. Причиной стала публикация переписки, в которой Вассерман общался с финансистом Джеффри Эпштейном и его бывшей помощницей Гислен Максвелл.

«Ни один артист, агент или сотрудник не должен оправдывать действия, которые настолько противоречат нашим моральным ценностям. Я отказываюсь молча стоять в стороне», — написала Роан.

Роан была клиенткой агентства с 2023 года. Ее решение последовало за уходом других музыкантов, в том числе групп Best Coast, Beach Bunny и Wednesday.

Это не первый скандал вокруг агентства. В 2024 году его по аналогичным соображениям покинула Билли Айлиш — после обвинений в адрес Вассермана от сотрудниц.

Новые документы по делу Эпштейна были опубликованы Минюстом США 30 января. Среди них оказалась и переписка с Кейси Вассерманом. В ответ тот выпустил заявление с сожалением о переписке с Максвелл более 20 лет назад и отрицанием каких-либо личных или деловых отношений с самим Эпштейном.

Расскажите друзьям