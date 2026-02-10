Чаппелл Роан разорвала контракт с агентом Кейси Вассерманом из‑за его связей с Эпштейном

Поп-певица Чаппелл Роан объявила о разрыве отношений с музыкальным агентством Кейси Вассермана. Причиной стала публикация переписки, в которой Вассерман общался с финансистом Джеффри Эпштейном и его бывшей помощницей Гислен Максвелл.
«Ни один артист, агент или сотрудник не должен оправдывать действия, которые настолько противоречат нашим моральным ценностям. Я отказываюсь молча стоять в стороне», — написала Роан.
Роан была клиенткой агентства с 2023 года. Ее решение последовало за уходом других музыкантов, в том числе групп Best Coast, Beach Bunny и Wednesday.
Это не первый скандал вокруг агентства. В 2024 году его по аналогичным соображениям покинула Билли Айлиш — после обвинений в адрес Вассермана от сотрудниц.
Новые документы по делу Эпштейна были опубликованы Минюстом США 30 января. Среди них оказалась и переписка с Кейси Вассерманом. В ответ тот выпустил заявление с сожалением о переписке с Максвелл более 20 лет назад и отрицанием каких-либо личных или деловых отношений с самим Эпштейном.