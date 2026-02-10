Художественные работы Валерии Гай Германики покажут в новой московской галерее

В Москве на Остоженке, 5, открылось новое пространство для современного искусства ― Eva Gallery. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе культурной площадки.
Первая выставка ― «Быть» ― посвящена размышлениям о духовном развитии и победе творческой мысли над страхами и слабостями. Проект отражает российское современное искусство конца XX — начала XXI века.
В коллекцию Eva Gallery вошли работы таких художников, как Валерия Гай Германика, Лика Церетели, Даша Мальцева, Анастасия Посохина и Ольга Тихонова.
По словам куратора выставки Евгении Васильевой, «Быть» исследует художественное творчество как акт свободы, позволяющий существовать вопреки обстоятельствам. «Это движение сквозь сомнение и сопротивление, отказ от навязанных форм и готовых ответов», ― пояснила она.
Выбор адреса для Eva Gallery не случаен: на рубеже XIX–XX веков на Остоженке, 5, располагались квартиры и мастерские московской интеллигенции. «Эта улица всегда привлекала людей, для которых важны смысл и свобода мысли. Архитектура новой галереи была разработана так, чтобы создать анфиладное выставочное пространство со светлыми стенами, которые позволяют искусству существовать вне привычных рамок и стереотипов», ― отметили в Eva Gallery.