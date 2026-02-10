Николь Кидман может сыграть в новом эротическом триллере A24

Сценарий занял второе место в списке The Brit List 2025 — британском и ирландском аналоге The Black List, в который входят лучшие нереализованные сценарии фильмов и телесериалов. Его опубликовали в начале ноября. За права на экранизацию боролись многие компании, включая Netflix, Amazon, Apple, FX и Peacock. В итоге проект достался A24, которая предложила за него семизначную сумму.