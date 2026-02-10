В Москве ГАИ попыталась оштрафовать робота-курьера на 300 тыс. рублей
Нив Кэмпбелл, Мейсон Гудинг и Кортни Кокс на новом постере «Крика-7»
Эдди Мерфи и Ева Лонгория снимутся в комедии о психологах, которых взяли в заложники
Художественные работы Валерии Гай Германики покажут в новой московской галерее
В России утвердили ГОСТ на чак-чак
Николь Кидман может сыграть в новом эротическом триллере A24
В сериале по «Гарри Поттеру» зрители увидят больше сцен о жизни Малфоев
В России второй день подряд массово жалуются на сбои в Telegram
«Союзмультфильм» и студия «Хроники» работают над фильмом о будущем ИИ
Умер адвокат Генрих Падва, добившийся моратория на смертную казнь
В Крыму закрыли дело в отношении петербуржца, который сбросил кошку с обрыва «Ласточкина гнезда»
СМИ: «Яндекс» может купить маркетплейс цветов и подарков Flowwow
Москвичи могут позволить себе 24 свидания в месяц, петербуржцы — 20, екатеринбуржцы — 18
Discord введет проверку возраста по документам
Минздрав: в России проживают 17 тысяч человек старше 100 лет
Каждый третий россиянин видит в советских панельках эстетику и уют
На катке в парке Горького 14 февраля пройдет «Бал Бараша и Нюши»
Разработка ГОСТа на русскую кухню завершится до конца 2026 года
Кира Найтли, Алисия Викандер и Джейми Дорнан сыграют в черной комедии «Худшие»
В США говорящий попугай помог полиции найти убийцу
В китайском Харбине прошел ежегодный парад пингвинов
Райан Гослинг не дает погибнуть инопланетянину в трейлере «Проекта „Конец света“»
Собянин: за 7 лет в Москве построят 34 новые станции метро
Эмма Стоун рассказала о любви к мультфильму «Кей-поп-охотницы на демонов»
Средний чек на покупку пиццы в Москве вырос на 11% за 2025 год
По мотивам романа «Практическая магия» поставят мюзикл
Харрисон Форд не знает, продолжит ли сниматься после сериала «Терапия»
Экспорт российского протеина вырос вдвое

Amazon нашел актера на роль Атрея в экранизации God of War

Фото: Meg Vinson, Sony

Каллум Винсон сыграет Атрея ― юного бога, сына Кратоса и Фей (она же Лаувейя), в сериале по God of War от Amazon. Об этом сообщает Variety.

Атрей ― второй по значимости персонаж двух последних игр God of War, по сюжету которых снимут сериал. Вместе с Атреем бог войны Кратос отправляется в путешествие, чтобы развеять прах Фей. В ходе приключений отец учит сына, как стать лучшим богом, а Атрей пытается научить Кратоса быть более человечным.

Атрей вырос в удаленной лесной хижине, в изоляции от остального мира, и почти полностью воспитан матерью. «Он отлично владеет луком, любит животных и очень любопытен: его мучает вопрос, что находится за пределами лесного дома. После смерти матери Атрей остается с холодным, отстраненным отцом, которого он почти не знает, и который, в свою очередь, мало что знает о нем. Тем не менее Атрей жаждет одобрения отца и отчаянно хочет доказать, что достаточно силен, чтобы выжить в жестоком и опасном мире», ― говорится в официальном описании героя.

Винсон присоединился к ранее объявленному актерскому составу, в который вошли Райан Херст (Кратос), Мэнди Патинкин (Один), Оулавюр Дарри Олафссон (Тор), Тереза Палмер (Сиф), Макс Паркер (Хеймдалль), Аластер Дункан (Мимир), Дэнни Вудберн (дворф-кузнец Брок) и Джефф Гулка (брат Брока Синдри).

Ранее Винсон снимался в сериалах «Связанные насмерть», «Алая река», «Покерфейс» и «ФБР: За границей». Вскоре он появится в третьем сезоне сериала Netflix «Ночной агент» и в приквеле «Пятницы, 13-е» — сериале «Хрустальное озеро». 

Сериал «God of War», получивший заказ сразу на два сезона, находится на стадии предпроизводства в Ванкувере. Шоураннером и главным сценаристом выступит Рональд Д.Мур («Чужестранка», «Ради всего человечества»). Режиссером первых двух эпизодов назначен Фредерик Е.О.Той («Сегун», «Пацаны»).

