В Москве ГАИ попыталась оштрафовать робота-курьера на 300 тыс. рублей
Нив Кэмпбелл, Мейсон Гудинг и Кортни Кокс на новом постере «Крика-7»
Эдди Мерфи и Ева Лонгория снимутся в комедии о психологах, которых взяли в заложники
Художественные работы Валерии Гай Германики покажут в новой московской галерее
В России утвердили ГОСТ на чак-чак
Николь Кидман может сыграть в новом эротическом триллере A24
Amazon нашел актера на роль Атрея в экранизации God of War
В России второй день подряд массово жалуются на сбои в Telegram
«Союзмультфильм» и студия «Хроники» работают над фильмом о будущем ИИ
Умер адвокат Генрих Падва, добившийся моратория на смертную казнь
В Крыму закрыли дело в отношении петербуржца, который сбросил кошку с обрыва «Ласточкина гнезда»
СМИ: «Яндекс» может купить маркетплейс цветов и подарков Flowwow
Москвичи могут позволить себе 24 свидания в месяц, петербуржцы — 20, екатеринбуржцы — 18
Discord введет проверку возраста по документам
Минздрав: в России проживают 17 тысяч человек старше 100 лет
Каждый третий россиянин видит в советских панельках эстетику и уют
На катке в парке Горького 14 февраля пройдет «Бал Бараша и Нюши»
Разработка ГОСТа на русскую кухню завершится до конца 2026 года
Кира Найтли, Алисия Викандер и Джейми Дорнан сыграют в черной комедии «Худшие»
В США говорящий попугай помог полиции найти убийцу
В китайском Харбине прошел ежегодный парад пингвинов
Райан Гослинг не дает погибнуть инопланетянину в трейлере «Проекта „Конец света“»
Собянин: за 7 лет в Москве построят 34 новые станции метро
Эмма Стоун рассказала о любви к мультфильму «Кей-поп-охотницы на демонов»
Средний чек на покупку пиццы в Москве вырос на 11% за 2025 год
По мотивам романа «Практическая магия» поставят мюзикл
Харрисон Форд не знает, продолжит ли сниматься после сериала «Терапия»
Экспорт российского протеина вырос вдвое

В сериале по «Гарри Поттеру» зрители увидят больше сцен о жизни Малфоев

Фото: Warner Bros.

Локс Пратт («Повелитель мух»), который играет Драко Малфоя в сериале по «Гарри Поттеру», рассказал, что в шоу покажут гораздо больше, чем было в книгах или фильмах. Например , зрители увидят больше о домашней жизни Драко, и эти эпизоды помогут глубже раскрыть характер героя.

«Вы увидите всех учителей в их маленьких кабинетах. Вы увидите Драко дома. Я не буду слишком много спойлерить, но мы сняли несколько блестящих сцен у него дома, благодаря которым вы сможете лучше понять, какой Малфой человек», — сказал Локс.

Пратт поблагодарил создателей шоу за то, что те дали актерам полную свободу в исследовании персонажей. «В фильмах Драко — это, по сути, двухмерный персонаж. Он насмешливый злодей. Но мне кажется, что за этим фасадом скрывается гораздо более сложная и глубокая личность. Я думаю, сериал действительно будет великолепным. С нетерпением жду, когда его можно будет увидеть на экране», — добавил исполнитель роли слизеринца. Локс также высоко оценил работу с Джонни Флинном, играющим его отца Люциуса Малфоя.

Съемки нового сериала по «Гарри Поттеру» идут в Великобритании с лета 2025 года. Главные роли получили Доминик МакЛоклин (Гарри Поттер), Аластер Стаут (Рон Уизли), Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер). Премьера ожидается в начале 2027 года.

Расскажите друзьям