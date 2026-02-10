В России второй день подряд массово жалуются на сбои в Telegram
«Союзмультфильм» и студия «Хроники» работают над фильмом о будущем ИИ

Фото: киностудия «Союзмультфильм»

«Союзмультфильм» и тюменская компания «Хроники» разрабатывают полнометражный анимационный фильм «Роби», посвященного развитию технологий и роли искусственного интеллекта в жизни человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе киностудии.

Мультфильм расскажет о мальчике Роби, живущем в постапокалиптическом мире, где технологическое развитие важнее, чем традиционные человеческие ценности. Герой вместе с друзьями понимает, что искусственный интеллект может помочь в творчестве и развитии, но никогда не заменит живого человека. По словам авторов, история вдохновлена книгами «Хроники разбитого мира» Евгения Борисова и поднимает актуальные вопросы взаимодействия человека и технологий.

Сейчас завершается работа над сценарием и визуальными образами персонажей. Студия «Хроники» планирует представить фильм на питчинге Фонда кино летом 2026 года и ищет партнеров для реализации проекта.

В 2026 году «Союзмультфильм» также начнет снимать полнометражный фильм «Матроскин. Настоящая история» о герое мультфильма «Трое из Простоквашино». Картина расскажет о ранних годах жизни кота:  зрители узнают, как Матроскин встретил Профессора, обрел дом, научился говорить и сформировал свою философию жизни.

