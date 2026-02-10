Умер адвокат Генрих Падва, добившийся моратория на смертную казнь

В возрасте 94 лет скончался заслуженный юрист России Генрих Падва. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Федеральную палату адвокатов.
Падва родился в 1931 году в Москве. Начал адвокатскую практику по распределению в Калининской области в 1953-м, как отмечал сам Падва, в год смерти Сталина. Позже стал вице-президентом Союза адвокатов СССР, а затем Международного союза (содружества) адвокатов.
Как отмечает «Адвокатская газета», благодаря усилиям Падвы в России ввели мораторий на смертную казнь. Юрист представлял в Конституционном суде интересы одного из обращавшихся в 1999 году граждан, на основании заявлений которых было принято решение о моратории.
«Смертная казнь ― недопустимая в цивилизованном обществе мера наказания. Она не только не помогает в борьбе с преступностью, а наоборот, лишь усугубляет уровень жестокости в обществе», ― говорил адвокат.
За годы адвокатской карьеры Падва защищал интересы подруги Бориса Пастернака Ольги Ивинской и ее наследников (в деле о судьбе архива писателя), певца Владимира Высоцкого и семьи академика Андрея Сахарова.
Его клиентами также были экс-министр обороны России Анатолий Сердюков, актер Владислав Галкин, экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский* и криминальный авторитет Вячеслав Иваньков (Япончик). Кроме того, Падва представлял в суде интересы крупных российских и иностранных компаний, таких как «ПепсиКо» и «Ситибанк».
В 2017 году Падва защищал бизнесмена Алишера Усманова в деле против Алексея Навального. В результате суд обязал удалить с ютуба расследование «Он вам не Димон».
За вклад в развитие российской адвокатуры Падва был награжден золотой медалью имени Плевако, а за личный вклад в развитие законодательной системы удостоен почетного знака «Общественное признание».
* Михаил Ходорковский внесен Минюстом в реестр иноагентов.