В Крыму закрыли дело в отношении петербуржца, который сбросил кошку с обрыва «Ласточкина гнезда»

Кошка Муся жила на территории «Ласточкина гнезда» около 10 лет и была местной достопримечательностью. 23 февраля 2025 года 24-летний петербуржец сперва погладил кошку, а когда увидел, что за ним никто не наблюдает, отнес животное на смотровую площадку «Ласточкино гнездо» и сбросил ее с высоты 40 метров. Свой поступок он объяснил тем, что кошка «начала сопротивляться, вырываться», ей не понравилось, что ее взяли на руки.