СМИ: «Яндекс» может купить маркетплейс цветов и подарков Flowwow

Фото: Ioann-Mark Kuznietsov/Unsplash

«Яндекс» ведет переговоры о покупке маркетплейса цветов и подарков Flowwow.  Об этом сообщают РБК и Forbes со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, Flowwow планирует поделить свой бизнес на российский и иностранный сегменты. Компанию планируют присоединить к сервису «Яндекс Еда», на сайте которого есть раздел «Цветы». Как отметили собеседники изданий, сумма сделки может составить более 8 млрд р.

По информации Forbes, cделка может завершиться в апреле 2026 года. Сейчас она проходит аудит, а затем должна быть подтверждена ФАС.

Как сообщил Forbes представитель крупной инвестиционной компании, Flowwow начала искать покупателя на российский актив в 2025 году и точечно рассылала презентацию крупным игрокам. При этом в 2021–2022 годах компания уже обсуждала с «Яндексом» продажу бизнеса, но из-за февральских событий 2022-го сделка сорвалась.

В пресс-службе Flowwow отметили, что ранее обсуждали как частичную, так и полную продажу, вели переговоры с одним из маркетплейсов, но «после их прекращения сосредоточились на самостоятельном росте». В 2024 году оборот платформы вырос на 80%, до 17,2 млрд р., а в 2025 году — на 37%.

«Мы не комментируем предположения о переговорах, их этапах, оценки или состав участников. Мы также не подтверждаем имена компаний, которые могут упоминаться в публикациях. Фаундеры и руководство полностью сфокусированы на операционной деятельности и долгосрочном развитии платформы, и этот фокус сохраняется вне зависимости от обсуждений на рынке», — прокомментировали в Flowwow. В «Яндексе» сообщили, что компания «не комментирует слухи».

Яндекс